Uratowali rannego i wystraszonego bielika

Nie ma chętnych na radnego w gminie Dubeninki w powiecie gołdapskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Strażnik leśny oraz policjant uratowali rannego bielika, który został znaleziony w lesie w Botkunach (woj. warmińsko-mazurskie). Ptak trafił do ośrodka rehabilitacyjnego dla zwierząt przy Wigierskim Parku Narodowym.

Jak poinformowała młodszy aspirant Marta Domańska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, w poniedziałek (5 maja) strażnik leśny wraz z policjantem podczas wspólnego patrolu natknęli się na rannego bielika w lesie w Botkunach.

- Funkcjonariusze szybko dotarli we wskazane miejsce, gdzie zastali wystraszonego i zranionego bielika. Mundurowi zaopiekowali się ptakiem i przetransportowali go do weterynarza - przekazała policjantka.

Uratowali rannego bielika Źródło: KPP w Gołdapi

Ranny bielik będzie dochodził do zdrowia w ośrodku dla zwierząt przy Wigierskim Parku Narodowym.

Uratowali rannego bielika Źródło: KPP w Gołdapi

Bielik to nasz największy ptak drapieżny. Rozpiętość jego skrzydeł może dochodzić prawie do 2,5 metra. Bieliki na wierzchołkach drzew budują ogromne gniazda, których ciężar może dochodzić nawet do jednej tony. Gniazda te są pod ścisłą ochroną. W ich pobliżu nie można wykonywać żadnych prac leśnych ani wycinać drzew.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo