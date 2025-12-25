Wypadek w wigilijną noc. 24-latek nie żyje

Do wypadku doszło w nocy z 24 na 25 grudnia na trasie Ryn-Sterławki Wielkie.
"Kierujący samochodem marki BMW, jadąc z Rynu w kierunku miejscowości Sterławki Wielkie, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo" - podała Komenda Powiatowa Policji w Giżycku.
Za kierownicą siedział 24-latek. Mężczyzna zginął na miejscu.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Giżycku