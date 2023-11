Wyszedł na spacer z psem, w zaroślach dostrzegł czaszkę. "Sprawdzamy zaginięcia w całej Polsce" 

Policja bada sprawę ludzkich szczątków znalezionych w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). Leżące przy szkielecie ubrania oraz kosmetyki wskazują, że to szczątki kobiece. Trwa ustalanie tożsamości zmarłej. - Sprawdzamy zaginięcia w całej Polsce - podkreślają mundurowi.

Znaleziono ubrania i kosmetyki

- Wstępnie wykluczyliśmy, że szczątki pochodzą z czasów wojennych. Przy szkielecie znaleziono bowiem współczesne ubrania oraz kosmetyki. Wskazują one też na to, że była to kobieta - zaznacza policjantka.