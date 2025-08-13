Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Pływał rowerem wodnym, wpadł do jeziora. Akcja poszukiwawcza

Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Ełk
Źródło: Google Earth
Na Jeziorze Ełckim (Warmińsko-Mazurskim) trwają poszukiwania mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego. W działaniach bierze udział straż pożarna i policja.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Od około godziny 14 trwają poszukiwania mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego na Jeziorze Ełckim w Ełku.

Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Źródło: Alex/Kontakt24

Straż pożarna przekazała, że akacja ratownicza zmieni się wkrótce w poszukiwawczą. Uczestniczą w niej 3 osoby z ekipy wodno-nurkowej z Giżycka oraz 10 strażaków z Ełku.

Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Źródło: Alex/Kontakt24

"Akcja nadal trwa. Około godziny 14 dostaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który wypadł z roweru wodnego za burtę na Jeziorze Ełckim" - przekazała ełcka policja.

Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Poszukiwania na jeziorze Ełckim
Źródło: Alex/Kontakt24
Konferencja Donalda Tuska
Dowiedz się więcej:

Konferencja Donalda Tuska

Na żywo

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Alex/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
WypadekWarmińsko-MazurskiePolicjaStraż pożarnaUtonięcia
Czytaj także:
Adam Wajrak
Adam Wajrak: nie sądziłem, że takie akcje są możliwe w Polsce w biały dzień
Polska
imageTitle
Pierwszy set pod kontrolą. Świątek walczy o ćwierćfinał
EUROSPORT
Marcin Przydacz
Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Przydacz: wiedzieliśmy od wczoraj
Polska
imageTitle
Kolejne tarapaty medalisty olimpijskiego
EUROSPORT
Ukraińskie wojsko
Zełenski o tragicznej statystyce. Wcześniej tego nie ujawniał
Świat
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Kryzys w Rosji. Ściągają ludzi z Korei Północnej
BIZNES
Artur Łącki
Rzeczniczka KO reaguje na słowa posła Łąckiego: nie są stanowiskiem klubu
Polska
Donald Trump
Rozmawiali z Trumpem. "Chcemy, aby w piątek odniósł sukces"
Świat
rodzina rodzice dzieci spacer szczescie shutterstock_2460312721_1
Relacje dają więcej szczęścia niż wyższe dochody?
Anna Bielecka
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
WARSZAWA
Mężczyzna został wciągnięty przez prasę rolniczą
Prasa rolnicza wciągnęła 26-latka
Łódź
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu. Wkroczył komornik
WARSZAWA
Pożar lasu w Portugalii
Ogień opanował Europę. "Nie zostało mi nic poza tym, co mam na sobie"
METEO
blok mieszkanie ocieplenie budowa rusztowanie shutterstock_2576060853_1
Przyjmowanie wniosków wstrzymane. "Brak wolnych środków"
BIZNES
Politechnika Wrocławska
Niepełnoletni student nie może zamieszkać w akademiku
Wrocław
Stwardnienie rozsiane, zmęczenie, problemy ze wzrokiem
Stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy nawet 15 lat przed diagnozą?
Zuzanna Kuffel
Lokatorzy walczą ze sobą w jednym z bloków w Bydgoszczy
Konflikt lokatorów bloku i siano na klatce schodowej
Kujawsko-Pomorskie
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Ten samolot chyba nigdy się nie znudzi". Minister o "wielkim kontrakcie"
BIZNES
Upał na horyzoncie
Julia przyniosła nam upał. Już wkrótce aura się zmieni
METEO
Nawrocki-Tusk-
Dwie rozmowy na szczycie, różni przedstawiciele Polski
Polska
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
WARSZAWA
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. Tak działa rosyjska dezinformacja
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. "Przekaz spełnia wszelkie kryteria"
Gabriela Sieczkowska
zakopane shutterstock_2312950289_1
"Orzeczenie ma charakter precedensowy". Budynki do rozbiórki
BIZNES
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Jechał wolno, kierowca z tyłu zaczął trąbić. Awantura i śmierć 70-latka
Poznań
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0006
"Cała masa czerwonych flag". Ekspertka o zderzeniu Victorii z systemem
Polska
Motocyklista uderzył w ciężarówkę. Nie udało się go uratować
Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje
Łódź
Na miejscu interweniowały służby
"10-latek, dzięki natychmiastowej reakcji, zapobiegł tragedii"
Poznań
Wybuch w fabryce w Quatro Barras w Brazylii
Ogromna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, zabici i ranni
Świat
Nigeria. Ćwiczą żołnierze sił specjalnych, 2018 rok
Drony znalazły "leśną twierdzę", w uderzeniu zabito ponad 100 osób 
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica