Pływał rowerem wodnym, wpadł do jeziora. Akcja poszukiwawcza

Od około godziny 14 trwają poszukiwania mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego na Jeziorze Ełckim w Ełku.

Straż pożarna przekazała, że akacja ratownicza zmieni się wkrótce w poszukiwawczą. Uczestniczą w niej 3 osoby z ekipy wodno-nurkowej z Giżycka oraz 10 strażaków z Ełku.

"Akcja nadal trwa. Około godziny 14 dostaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który wypadł z roweru wodnego za burtę na Jeziorze Ełckim" - przekazała ełcka policja.

