Olsztyn

Kilkanaście godzin poszukiwań, 83-latkę znaleźli przy pomocy drona

|
Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Ełk. Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Źródło: KWP w Olsztynie
Sukcesem zakończyła się akcja poszukiwawcza 83-latki, która w powiecie ełckim wyszła na grzyby i zabłądziła. Po kilkunastogodzinnych działaniach kobietę udało się namierzyć dzięki dronowi Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

W niedzielę w nocy (28 września) do policjantów z Ełku wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny o zaginięciu 83-latki. Kobieta w dzień wybrała się na grzyby do lasu.

"Policjanci rozpoczynając poszukiwania zdawali sobie sprawę, że z uwagi na wiek zaginionej, jak i warunki atmosferyczne, muszą działać szybko. Każda godzina mogła decydować o życiu seniorki. Komendant ogłosił alarm dla policjantów, więc w działania zaangażowali się wszyscy policjanci w służbie i wezwani z domów" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Poszukiwania trwały kilkanaście godzin. Teren był trudny i wymagający. Służby przeczesywały wielohektarowe lasy, krzaki, bagna i akweny. W działaniach wykorzystano drona Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. I to z jego pomocą udało się zlokalizować kobietę na podmokłym terenie.

Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Źródło: KWP w Olsztynie

"Wychłodzoną kobietę ewakuowali strażacy przy pomocy specjalistycznego pojazdu Sherp. Kobieta była przytomna. Została przekazana pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego" - poinformowała warmińsko-mazurska policja.

Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Źródło: KWP w Olsztynie

"Od godziny 3.46 na prośbę Komenda Powiatowa Policji w Ełku nasza grupa brała udział w poszukiwaniach zaginionej kobiety na terenie powiatu ełckiego. Około godziny 17 pilot drona Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo–Ratowniczej zlokalizował zaginioną na podmokłym terenie. Wychłodzoną kobietę ewakuowano przy użyciu pojazdu SHERP KP PSP w Ełku i przekazano pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego" - podała Mazurska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

pc

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie

PolicjaWarmińsko-MazurskieStraż pożarna
Michał Malinowski
Michał Malinowski
