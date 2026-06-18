Wystrzał w komendzie w Działdowie. Pocisk trafił w podłogę
W Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Jak przekazała warmińsko-mazurska policja, zdarzenie miało miejsce w czwartek rano podczas pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek.
Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podkom. Tomasz Markowski poinformował, że pocisk trafił w podłogę. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
Okoliczności incydentu są obecnie wyjaśniane. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora, a na miejscu czynności prowadzą również policjanci z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Własne postępowanie wyjaśniające wszczął także komendant powiatowy policji w Działdowie. Śledczy ustalają, jak doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej.