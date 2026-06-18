Olsztyn Wystrzał w komendzie w Działdowie. Pocisk trafił w podłogę Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadek podczas szkolenia. Policjant i policjantka postrzeleni (materiał z 2019 roku) Źródło wideo: Paula Przetakowska | Fakty po południu Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock

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W Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Jak przekazała warmińsko-mazurska policja, zdarzenie miało miejsce w czwartek rano podczas pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podkom. Tomasz Markowski poinformował, że pocisk trafił w podłogę. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Okoliczności incydentu są obecnie wyjaśniane. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora, a na miejscu czynności prowadzą również policjanci z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Własne postępowanie wyjaśniające wszczął także komendant powiatowy policji w Działdowie. Śledczy ustalają, jak doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej.

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