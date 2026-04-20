Olsztyn Dramatyczne sceny podczas rajdu. Samochód wypadł z trasy. Nagranie Michał Malinowski |

Wypadek podczas rajdu w Grodzicznie

W niedzielę w gminie Grodziczno, w powiecie nowomiejskim, odbywał się rajd o puchar wójta gminy. Na jednym z odcinków specjalnych doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Jeden z kierowców wraz z pilotem wypadli z trasy i z dużą prędkością uderzyli w drzewo.

"Biorąca udział w zawodach załoga z powiatu nowomiejskiego nie dostosowała prędkości, w wyniku czego uderzyła w drzewo" - podała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

49-letniemu kierowcy nic poważnego się nie stało. Pilot został przetransportowany do szpitala, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wrócił już do domu.

Na słowa uznania zasługują kibice, którzy, co zresztą widać na filmie, natychmiast ruszyli z pomocą poszkodowanym.

"Szczególne podziękowania kierujemy do kibiców, którzy błyskawicznie podjęli akcję ratowania obu mężczyzn" - przekazała nowomiejska policja.

