Wszystko działo się w niedzielę (7 września) około godz. 21 w jednym z domów na terenie gminy Dobre Miasto. Policja ustaliła, że do drzwi 72-latka zapukała jego była 35-letnia partnerka, twierdząc, że chce porozmawiać.
Gdy senior jej otworzył, do środka weszło również trzech mężczyzn.
72-latek trafił do szpitala
"Napastnicy pobili pokrzywdzonego i zabrali z jego mieszkania pieniądze oraz różne przedmioty. Zniszczyli również sprzęt elektroniczny. Następnie uciekli, zostawiając pobitego seniora" – pisze w komunikacie komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Mężczyzna trafił do szpitala, natomiast policja po kilku godzinach zatrzymała czwórkę podejrzanych.
35-latka i trzech mężczyzn w wieku od 34 do 49 lat
"35- letnia kobieta oraz trzej mężczyźni w wieku od 34 do 49 lat zostali zatrzymali i osadzeni w policyjnym areszcie" – zaznacza kom. Balińska.
Wszyscy usłyszeli zarzuty rozboju. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
