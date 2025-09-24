Telefon ucznia wybuchł podczas lekcji Źródło: KP PSP Braniewo

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek w szkole podstawowej numer 3 w Braniewie. Jak przekazał nam kpt. Karol Machnowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, plecak ucznia, w którym wybuchł telefon zaczął się palić. Pedagog, która prowadziła akurat zajęcia ewakuowała uczniów i wyniosła plecak na zewnątrz.

Na miejsce wezwano służby. Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia, oddymili pomieszczenia oraz zmierzyli zawartość tlenku węgla.

Nikomu nic się nie stało. Nie było też konieczności ewakuacji pozostałych uczniów, którzy mieli lekcje w innych salach.

Wybuchł telefon w plecaku ucznia Źródło: KP PSP Braniewo

Wybuchła bateria w telefonie

"Dzięki właściwej reakcji pani pedagog oraz dyrekcji szkoły zmniejszone zostały skutki zdarzenia, które nie wywołały paniki. Kadra placówki szkolnej w sposób prawidłowy zareagowała czuwając nad bezpieczeństwem uczniów" - przekazała straż pożarna w Braniewie.

Jak się okazało, wybuchła bateria w smartfonie ucznia. Co ważne, nie był on ładowany ani używany w tym momencie. Telefon był w plecaku.

Wybuchł telefon w plecaku ucznia Źródło: KP PSP Braniewo

"Warto przypomnieć, że problem wybuchających baterii w smartfonach wynika z podstawowej konstrukcji i działania akumulatorów litowo-jonowych. Podczas normalnej pracy tego typu ogniwa wydzielają gaz, który jest absorbowany przez warstwę elektrolitu. Jedną z głównych przyczyn wybuchu baterii są wady w samej konstrukcji ogniw. Dążąc do coraz większej wydajności i miniaturyzacji, producenci niekiedy pomijają kluczowe aspekty bezpieczeństwa" - przekazali strażacy.

"Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka są błędy użytkowników popełniane podczas codziennej eksploatacji baterii. Korzystanie z nieoryginalnych, tanich ładowarek lub kabli, pozostawianie telefonu w miejscu, gdzie jest gorąco, a nawet upuszczenie urządzenia – wszystko to może doprowadzić do przegrzania ogniwa i jego rozszczelnienia" - podsumowali.

Telefon wybuchł w plecaku – Braniewo Podczas zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie zapalił się... Posted by Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie on Tuesday, September 23, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD