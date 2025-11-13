Logo strona główna
Olsztyn

Potężny wybuch i pożar. Poszkodowana kobieta nie żyje

Zniszczony blok
Braniewo. Zmarła 74-latka poszkodowana w pożarze w bloku
Źródło: TVN24
Zmarła 74-latka, która trafiła do szpitala po wybuchu gazu i pożarze w jednym z bloków w Braniewie (województwo warmińsko-mazurskie). Siła eksplozji była tak duża, że "wyrzuciło dwie ściany zewnętrzne budynku". Lokatorzy wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań.

Do eksplozji gazu i pożaru doszło w poniedziałek przed godziną 14 w jednym z pięciopiętrowych bloków przy ul. Plac Strażacki w Braniewie. W zdarzeniu poszkodowana została 74-letnia kobieta, która została poparzona.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, kobieta zmarła w szpitalu.

Blok zniszczony po wybuchu
Blok zniszczony po wybuchu
Źródło: TVN24
Blok w Braniewie po wybuchu
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Źródło: KP PSP w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Źródło: KP PSP w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Źródło: KP PSP w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Źródło: KP PSP w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Źródło: KP PSP w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Wybuch w mieszkaniu w Braniewie
Źródło: KP PSP w Braniewie
W wyniku wybuchu zostały uszkodzone również zaparkowane samochody
W wyniku wybuchu zostały uszkodzone również zaparkowane samochody

Straż pożarna o sile eksplozji

Z budynku ewakuowano 50 lokatorów. - Siła eksplozji była tak wielka, że ściany budynku na najwyższej kondygnacji zostały uszkodzone. Wyrzuciło dwie ściany zewnętrzne budynku z przodu i z tyłu bloku - mówił oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, kapitan Karol Machnowski.

Wybuch w bloku w Braniewie
Wybuch w bloku w Braniewie
Źródło: Państwowa Straż Pożarna

Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej - w sumie 21 strażaków. Strażacy musieli usunąć zwisające z budynku elementy, czyli uszkodzone konstrukcje balkonów i okien, ponieważ zagrażały postronnym osobom.

Śledztwo w sprawie zdarzenia prowadzi prokuratura. Wedłuig wstępnych ustaleń przyczyną wybuchu było rozszczelnienie butli z gazem.

Nie mogą wrócić do mieszkań

Lokatorzy budynku na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań, mogą nocować w hotelu zaproponowanym przez miasto. Część z nich nie skorzystała z tej opcji - udała się do swoich bliskich czy znajomych.

Nadzór budowlany cały czas sprawdza, czy stan konstrukcji budynku pozwoli na to, by do bloku mogli wrócić mieszkańcy innych klatek.

Zniszczenia po wybuchu w bloku w Braniewie
Zniszczenia po wybuchu w bloku w Braniewie
Źródło: TVN24
Źródło: Google Maps
OGLĄDAJ: Konferencja Waldemara Żurka
13 0920 zurek-0004

Konferencja Waldemara Żurka
NA ŻYWO

13 0920 zurek-0004
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fc/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaWybuch gazuPożaryWarmia i Mazury
