Do eksplozji gazu i pożaru doszło w poniedziałek przed godziną 14 w jednym z pięciopiętrowych bloków przy ul. Plac Strażacki w Braniewie. W zdarzeniu poszkodowana została 74-letnia kobieta, która została poparzona.
Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, kobieta zmarła w szpitalu.
Straż pożarna o sile eksplozji
Z budynku ewakuowano 50 lokatorów. - Siła eksplozji była tak wielka, że ściany budynku na najwyższej kondygnacji zostały uszkodzone. Wyrzuciło dwie ściany zewnętrzne budynku z przodu i z tyłu bloku - mówił oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, kapitan Karol Machnowski.
Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej - w sumie 21 strażaków. Strażacy musieli usunąć zwisające z budynku elementy, czyli uszkodzone konstrukcje balkonów i okien, ponieważ zagrażały postronnym osobom.
Śledztwo w sprawie zdarzenia prowadzi prokuratura. Wedłuig wstępnych ustaleń przyczyną wybuchu było rozszczelnienie butli z gazem.
Nie mogą wrócić do mieszkań
Lokatorzy budynku na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań, mogą nocować w hotelu zaproponowanym przez miasto. Część z nich nie skorzystała z tej opcji - udała się do swoich bliskich czy znajomych.
Nadzór budowlany cały czas sprawdza, czy stan konstrukcji budynku pozwoli na to, by do bloku mogli wrócić mieszkańcy innych klatek.
Autorka/Autor: fc/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24