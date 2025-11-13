Braniewo. Zmarła 74-latka poszkodowana w pożarze w bloku Źródło: TVN24

Do eksplozji gazu i pożaru doszło w poniedziałek przed godziną 14 w jednym z pięciopiętrowych bloków przy ul. Plac Strażacki w Braniewie. W zdarzeniu poszkodowana została 74-letnia kobieta, która została poparzona.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, kobieta zmarła w szpitalu.

Blok zniszczony po wybuchu

W wyniku wybuchu zostały uszkodzone również zaparkowane samochody

Straż pożarna o sile eksplozji

Z budynku ewakuowano 50 lokatorów. - Siła eksplozji była tak wielka, że ściany budynku na najwyższej kondygnacji zostały uszkodzone. Wyrzuciło dwie ściany zewnętrzne budynku z przodu i z tyłu bloku - mówił oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, kapitan Karol Machnowski.

Wybuch w bloku w Braniewie

Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej - w sumie 21 strażaków. Strażacy musieli usunąć zwisające z budynku elementy, czyli uszkodzone konstrukcje balkonów i okien, ponieważ zagrażały postronnym osobom.

Śledztwo w sprawie zdarzenia prowadzi prokuratura. Wedłuig wstępnych ustaleń przyczyną wybuchu było rozszczelnienie butli z gazem.

Nie mogą wrócić do mieszkań

Lokatorzy budynku na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań, mogą nocować w hotelu zaproponowanym przez miasto. Część z nich nie skorzystała z tej opcji - udała się do swoich bliskich czy znajomych.

Nadzór budowlany cały czas sprawdza, czy stan konstrukcji budynku pozwoli na to, by do bloku mogli wrócić mieszkańcy innych klatek.

Zniszczenia po wybuchu w bloku w Braniewie Źródło: TVN24



