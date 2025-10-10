Do zdarzenia doszło w gminie Biała Piska Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 20 na trasie Pogorzel Wielka- Rakowo Małe w gminie Biała Piska.

- Kierujący pojazdem marki BMW z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi - podała nadkomisarz Anna Szypczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Jak dodała, samochodem kierował 18-letni mieszkaniec gminy Ełk. Nastolatek jechał sam. - Poniósł śmierć na miejscu. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku - dodała policjantka.

18-latek zginął w wypadku Źródło: KPP w Piszu

Szkoła żegna Kubę

Zespół szkół w Białej Piskiej poinformował w mediach społecznościowych o śmierci swojego ucznia. W wypadku zginął 18-letni Jakub, który uczęszczał do technikum samochodowego.

"Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia, Jakuba Rogowskiego, ucznia Technikum Pojazdów Samochodowych w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej. W dniu 7 października 2025 roku Kuba zginął w wypadku samochodowym. Był młodym, serdecznym i pełnym pasji człowiekiem, którego uśmiech i życzliwość na zawsze pozostaną w naszej pamięci" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

