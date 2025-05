Zwolnienia grupowe. Resort podaje dane

Filip Kaczyński (PiS) w interpelacji poselskiej "w sprawie bezprecedensowej zapaści na rynku pracy" zwrócił uwagę na dane o zwolnieniach grupowych w Polsce.

"Według najnowszych danych rok 2024 przyniósł bezprecedensowy wzrost zwolnień grupowych, który dotknął dziesiątki tysięcy pracowników i ich rodzin. Liczba zapowiedzianych zwolnień grupowych wzrosła o alarmujące 20 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, obejmując ponad 37 tysięcy pracowników. Co jeszcze bardziej niepokojące, faktyczne redukcje zatrudnienia dotknęły 27 tysięcy osób, co stanowi drastyczny wzrost o 60 procent względem 2023 roku. Skala i tempo zwolnień wskazują na głębszy kryzys na polskim rynku pracy. Polska nie była w takim kryzysie od ponad dekady" - napisał poseł Kaczyński.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przekazał, że na dzień 31 marca 2025 roku do powiatowych urzędów pracy wpłynęły informacje o planowanych zwolnieniach grupowych, które mogą objąć około 74,5 tysiąca osób - około 59 tysięcy z sektora publicznego i niespełna 16 tysięcy z prywatnego.

Poczta Polska o danych MRPiPS

Do informacji MRPiPS odniosła się Poczta Polska. Zdaniem spółki takie stwierdzenie jest "nieprawdziwe, a sugerowana liczba wykracza ponad stan zatrudnienia w Spółce". "Ponadto w Poczcie Polskiej nie toczy się żaden proces redukcji zatrudnienia " - napisała firma.

Resort o zgłoszeniach zamiaru zwolnień

Poczta Polska o swojej sytuacji

Wcześniej Poczta Polska przyznała w korespondencji z TVN24+, że znalazła się w złej sytuacji finansowej wskutek wieloletnich zaniedbań. Spółka wyjaśniła, że aby uratować Pocztę Polską, trzeba było ograniczyć zatrudnienie , bo koszty pracownicze stanowiły 65 proc. kosztów firmy. Porównano, że u zagranicznych operatorów pocztowych koszty pracy to ok. 35-40 proc.

"Od listopada 2024 r. do końca lutego 2025 r. w wyniku dwóch procesów PDO (Program Dobrowolnych Odejść - red.) i naturalnych odejść, np. na emeryturę, stan zatrudnienia w Poczcie zmniejszył się o niecałe 6,3 tys. osób i wynosi obecnie ok. 51,6 tys. pracowników. 11 marca Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o zakończeniu trwających od stycznia procesów optymalizacji zatrudnienia" - wyjaśniła spółka.

Jak dodała, w stosunku do pracowników, którzy nie skorzystali z oferty PDO, składane były oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub wypowiedzeniu warunków pracy i płacy w ramach grupowego zwolnienia.

"To temat, który budzi emocje"

O to, czy mamy w Polsce "bezprecedensową zapaść na rynku pracy", zapytaliśmy Andrzeja Kubisiaka, zastępcę dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

- W 2024 roku mieliśmy łącznie 37 tysięcy planowanych zgłoszeń o zwolnieniach grupowych i to rzeczywiście jest wyższy wynik od lat. Jednak, gdy spojrzy się na dane Głównego Urzędu Statystycznego od 2008 roku, to w przypadku zwolnień grupowych jesteśmy jako kraj w średniej historycznej - powiedział.

Wytłumaczył, że zwolnienia grupowe wymagają pewnych procedur - w średnich i dużych firmach są negocjowane ze związkami zawodowymi. Co więcej, nie wszyscy przy zwolnieniach grupowych tracą pracę.

- Część może na przykład znaleźć zatrudnienie w innej spółce w ramach jednej grupy albo uczestniczyć w programie podnoszenia kompetencji, by później zmienić stanowisko - wyjaśnił Andrzej Kubisiak.

Ekspert PIE zwrócił uwagę też na nowe oferty pracy na rynku. - Jeżeli zestawi się kwestie zwolnień grupowych z rekrutacjami i dostępnymi ofertami na rynku, to okaże się, że ludzie są w stanie znaleźć pracę, że mają takie możliwości. W Polsce miesięcznie jest około 290-300 tysięcy ogłoszeń o pracę - wskazał.

- Mamy ponad 17 milionów osób, które świadczą pracę na wszelkich możliwych formach zatrudnienia. Zwolnienia grupowe w poprzednim roku dotyczyły 37 tysięcy osób, czyli mówimy o dwóch promilach osób, które je doświadczyły. Jest to temat, który budzi emocje, bo związany jest on z często dużymi firmami, znanymi markami, ale na szeroki rynek pracy nie oddziałuje w tak znacznym stopniu - stwierdził Kubisiak.

"Dwa światy, które dzieli tylko sto kilometrów"

- Regionalnie zamknięcia dużych zakładów pracy mogą wywoływać większe pęknięcia. Mamy też sytuacje, w których po prostu nie ma innych zakładów pracy, które mogą zastąpić ten zamykany. Na poziomie lokalnym, to może być istotne wyzwanie - podkreślił ekspert.

Dodał też: - Jako przykład mogę podać całe południe Mazowsza wokół Radomia. Tam historycznie stopa bezrobocia jest wyższa niż w reszcie województwa. W porównaniu tych regionów do Warszawy, to to są dwa światy, które dzieli tylko sto kilometrów w linii prostej.