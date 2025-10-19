Zmarł Janusz Bugajski, politolog i ekspert Departamentu Obrony USA

Janusz Bugajski nie żyje Źródło: januszbugajski.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o śmierci politologa przekazano za pośrednictwem strony januszbugajski.com.

"W 71. roku pięknego życia, wieczorem 17 października 2025 roku odszedł wielki syn Polski, niestrudzony bojownik o wolność zniewolonych narodów, bezkompromisowy obrońca praw człowieka i wielki przyjaciel Ukrainy, Janusz Bugajski" - napisano na wspomnianej stronie.

Janusz Bugajski urodził się 23 września 1954. Był politologiem, wykładowcą akademickim i autorem książek poświęconych Rosji i przestrzeni postradzieckiej. Ukończył studia w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Kent w Canterbury oraz London School of Economics and Political Science. Od 1986 roku mieszkał w USA. Był konsultantem i ekspertem m.in. Departamentu Obrony USA, USAID, Jamestown Foundation i telewizji BBC.

Był również autorem książek dotyczących Rosji, Kaukazu, Bałkanów i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. wydanej przez Studium Europy Wschodniej UW w 2024 roku publikacji pt. "Państwo upadłe. Droga do rozpadu Rosji".

- Polska staje się głównym graczem w Europie (…) buduje oś nowego porządku europejskiego (…) będzie się opierać na suwerenności narodowej, ale ważnym elementem stanie się współpraca międzynarodowa, zwłaszcza w wymiarze bezpieczeństwa. Zalążek tego już widać w programach wdrażanych przez Polskę, projektach, które są realizowane w obszarze nazywanym Międzymorzem (…) Polska już teraz utrzymuje bliskie związki z krajami Trójkąta Weimarskiego, basenu Morza Bałtyckiego. Zainicjowano też projekt Trójkąta Lubelskiego - mówił Janusz Bugajski w wywiadzie dla portalu wszystkoconajwazniejsze.pl.