Wypadek polskich turystów w Egipcie. Poszkodowani trafili do szpitala

Zbrodnie na Ukrainie to coś, co jeszcze dwa miesiące temu nie przychodziło do głowy - mówił w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem jest to "dzisiejsza, współczesna mapa ludobójstwa w Europie". Według niego "najważniejsze jest, żeby przemówić wspólnie do rozsądku wszystkim w Europie Zachodniej, ale także Wschodniej, w szczególności na Węgrzech, że to, co się dzieje, jest absolutnie niedopuszczalne".