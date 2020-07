Wyłudzenie metodą na wnuczka. Radny wpadł na gorącym uczynku

Operacja policyjna rozpoczęła się w ubiegłą środę, gdy do komendy miejskiej policji w Lublinie zgłosił się mężczyzna. Opowiedział, że został wynajęty do przewiezienia dwóch przesyłek od starszych mieszkańców Lublina w rejon Kolbuszowej w woj. podkarpackim.

70 tysięcy złotych

Na gorącym uczynku

Lubelscy funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zorganizowali zasadzkę na mężczyznę, który miał odebrać gotówkę. Do jej przekazania doszło w sąsiednim województwie, w odległej o ponad 160 kilometrów Kolbuszowej.

- Sprawcę zatrzymaliśmy na gorącym uczynku. Zostały mu przedstawione dwa zarzuty z artykułu 286 paragraf 1, czyli oszustwa ,za co grozi do ośmiu lat więzienia. Sąd zdecydował, że 48-letni Tadeusz K. trafi na trzy miesiące do aresztu tymczasowego – wyjaśnia komisarz Gołębiowski.