"Zrobiliśmy to, Joe!". Harris dzwoni do Bidena

"Będziesz następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych" - mówi na nagraniu zamieszczonym na Twitterze senator Kamala Harris, rozmawiając z Joe Bidenem. On, według największych amerykańskich mediów, zostanie 46. prezydentem USA, ona będzie wiceprezydentem.

W sobotę o godzinie 17 polskiego czasu, stacja CNN, a za nią kolejne najważniejsze media między innymi NBC, Associated Press, czy Fox News, przekazały, że według ich przewidywań Joe Biden zwyciężył wybory prezydenckie w Pensylwanii. 20 głosów elektorskich z tego stanu zapewniło demokracie 273 głosy, wymagane do przekroczenia progu zwycięstwa.

Kamala Harris, senator z Kalifornii i kandydatka na wiceprezydenta z ramienia demokratów, w pierwszym wpisie po ogłoszeniu przewidywanych wyników napisała: "Te wybory to coś więcej niż Joe Biden, czy ja. Tu chodzi o duszę Ameryki i naszą gotowość do walki o nią. Wiele pracy przed nami, zacznijmy to".