Chamenei wzywa do udziału w wyborach, opozycja do ich bojkotu. "Musimy odpowiedzieć represyjną politykę"

Irańczycy wybiorą parlamentarzystów

Do głosowania w wyborach uprawnionych jest ok. 58 mln Irańczyków w wieku co najmniej 18 lat w 85-milionowym Iranie. Lokale wyborcze zostaną otwarte w piątek o godz. 8 (godz. 5.30 w Polsce), a zamknięte po 10 godzinach, ale głosowanie może zostać przedłużone, jeśli władze uznają to za konieczne.