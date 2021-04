Protesty przeciwko zwiększeniu uprawnień policji, przepychanki przed parlamentem

Kilka tysięcy osób demonstrowało w sobotę w różnych miastach Wielkiej Brytanii przeciwko projektowi ustawy o policji, przestępczości, wyrokach i sądach. Dzięki tej ustawie policja miałaby większe uprawnienia w zakresie protestów, co w efekcie - jak tłumaczą przeciwnicy nowych regulacji - mogłoby ograniczyć obywatelom prawo do manifestacji.

W Londynie, gdzie przed siedzibą parlamentu zgromadziło się ponad 300 osób, doszło do przepychanek między uczestnikami a funkcjonariuszami. Jeden z policjantów doznał obrażeń, gdy demonstranci zaczęli rzucać w ich stronę różnymi przedmiotami. Policja musiała wezwać dodatkowe siły, by odblokować przejazd dla ciężarówki, która utknęła na drodze zablokowanej przez uczestników protestu. Co najmniej jedna osoba została zatrzymana.

Kilkaset osób demonstrowało na ulicach Londynu PAP/EPA/NEIL HALL

Nie tylko w Londynie

W innych miastach demonstracje miały na ogół spokojny przebieg. Najliczniejsza była ta w Bristolu, gdzie zgromadziło się ponad tysiąc osób. W tym mieście był to już piąty w ciągu ostatnich dwóch tygodni protest przeciwko projektowi ustawy, ale w odróżnieniu od pierwszego i trzeciego, gdy doszło do poważnych zamieszek, tym razem przebiegał on spokojnie i przypominał raczej happening.

Protesty miały miejsce także w Birmingham, Liverpoolu, Newcastle, Brighton i Manchesterze. W tym ostatnim mieście ich uczestnicy zablokowali na pewien czas tory tramwajowe.

Kontrowersje w projekcie ustawy, która obecnie jest rozpatrywana przez Izbę Gmin, budzą zapisy zwiększające uprawnienia policji do tego, by nie wyrażać zgody na demonstracje, jeśli mogą one spowodować poważne zakłócenia dla mieszkańców i firm na terenach, gdzie miałyby się odbywać. Zdaniem przeciwników projektu ustawy jest to ograniczenie swobody odbywania protestów.

Portest "Kill the Bill" w Bristolu PAP/EPA/JON ROWLEY

