Najnowsze

"Śmiercionośne ataki kinetyczne na trzy statki". Kolejne uderzenia amerykańskiego wojska

Klatka kluczowa-102624
Pentagon upublicznił nagranie z ataku na podejrzewanych o przemyt narkotyków
Źródło: Reuters
Amerykańskie Siły Zbrojne zniszczyły kolejne łodzie podejrzane o przemyt narkotyków z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych. Zginęło osiem osób. Dowództwo Południowe USA opublikowało we wtorek nagranie z uderzeń.

Wojsko amerykańskie poinformowało we wtorek o przeprowadzeniu "śmiercionośnych ataków kinetycznych na trzy statki", którymi przemytnicy mieli transportować narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Dowództwo Południowe USA przekazało we wpisie na X, że nalotów dokonano "15 grudnia na polecenie sekretarza wojny Pete'a Hegseth'a".

"Wywiad potwierdził, że statki przepływały znanymi szlakami przemytu narkotyków na wschodnim Pacyfiku i były zaangażowane w handel narkotykami. Podczas tych akcji zginęło łącznie ośmiu mężczyzn – terrorystów narkotykowych – trzech na pierwszym statku, dwóch na drugim i trzech na trzecim" - czytamy.

Kampania Trumpa przeciwko gangom

W ostatnich miesiącach ponad 20 statków na Pacyfiku i wodach w pobliżu Karaibów zostało zaatakowanych przez amerykańskie wojsko. Zginęło co najmniej 90 osób. Ataki te są częścią narastającej kampanii Donalda Trumpa przeciwko gangom, które prezydent oskarża o przemyt narkotyków w tym regionie.

Niektórzy eksperci alarmują, że ataki te mogą naruszać przepisy regulujące konflikty zbrojne. Nalot przeprowadzony 2 września spotkał się ze szczególną krytyką. Przeprowadzono wtedy dwa ataki - w drugim zginęli ocalali z pierwszego.

Były prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego mówił BBC, że amerykańska kampania wojskowa, oceniana w szerszym kontekście, mieści się w kategorii zaplanowanego, systematycznego ataku na ludność cywilną w czasie pokoju.

W odpowiedzi Biały Dom oświadczył, że działał zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych, aby chronić USA przed organizacjami terrorystycznymi, "przewożącymi narkotyki, by truć Amerykanów".

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth i sekretarzem stanu Marco Rubio przedstawiali we wtorek członkom obu izb Kongresu informacje na temat tego zdarzenia. Hegseth przekazał, że nie zamierza publikować pełnego, nieedytowanego nagrania z ataku.

Napięcia na linii USA-Wenezuela

W ostatnich miesiącach administracja Trumpa oskarżyła Wenezuelę o przemyt narkotyków do USA i zintensyfikowała działania mające na celu izolację prezydenta Nicolasa Maduro. Uznała też dwie wenezuelskie grupy przestępcze – Tren de Aragua i Cartel de los Soles – za zagraniczne organizacje terrorystyczne, a fentanyl za broń masowego rażenia.

Napięcia w relacjach amerykańsko-wenezuelskich przybierają na sile. W listopadzie 2025 amerykańscy żołnierze i USS Gerald Ford, największy lotniskowiec świata, zostały rozmieszczone w pobliżu Wenezueli. 10 grudnia siły amerykańskie przejęły tankowiec u wybrzeży Wenezueli, który - jak twierdziły - był używany do transportu objętej sankcjami ropy w ramach "nielegalnej sieci transportu ropy wspierającej zagraniczne organizacje terrorystyczne". Wenezuelski minister spraw zagranicznych Yvan Gil nazwał przejęcie "międzynarodowym piractwem" i stwierdził, że Trump chce przejąć kontrolę nad ogromnymi wenezuelskimi rezerwami ropy naftowej.

Trump i Maduro
Rośnie napięcie wokół Wenezueli. Holendrzy też się martwią
Świat
Nicolas Maduro, Władimir Putin
Trump mu groził. Maduro zadzwonił do Putina
Świat
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę
BIZNES

Autorka/Autor: aaw/akr

Źródło: BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wenezuela USA Donald Trump Pete Hegseth
