"Śmiercionośne ataki kinetyczne na trzy statki". Kolejne uderzenia amerykańskiego wojska

Pentagon upublicznił nagranie z ataku na podejrzewanych o przemyt narkotyków

Wojsko amerykańskie poinformowało we wtorek o przeprowadzeniu "śmiercionośnych ataków kinetycznych na trzy statki", którymi przemytnicy mieli transportować narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Dowództwo Południowe USA przekazało we wpisie na X, że nalotów dokonano "15 grudnia na polecenie sekretarza wojny Pete'a Hegseth'a".

"Wywiad potwierdził, że statki przepływały znanymi szlakami przemytu narkotyków na wschodnim Pacyfiku i były zaangażowane w handel narkotykami. Podczas tych akcji zginęło łącznie ośmiu mężczyzn – terrorystów narkotykowych – trzech na pierwszym statku, dwóch na drugim i trzech na trzecim" - czytamy.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Kampania Trumpa przeciwko gangom

W ostatnich miesiącach ponad 20 statków na Pacyfiku i wodach w pobliżu Karaibów zostało zaatakowanych przez amerykańskie wojsko. Zginęło co najmniej 90 osób. Ataki te są częścią narastającej kampanii Donalda Trumpa przeciwko gangom, które prezydent oskarża o przemyt narkotyków w tym regionie.

Niektórzy eksperci alarmują, że ataki te mogą naruszać przepisy regulujące konflikty zbrojne. Nalot przeprowadzony 2 września spotkał się ze szczególną krytyką. Przeprowadzono wtedy dwa ataki - w drugim zginęli ocalali z pierwszego.

Były prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego mówił BBC, że amerykańska kampania wojskowa, oceniana w szerszym kontekście, mieści się w kategorii zaplanowanego, systematycznego ataku na ludność cywilną w czasie pokoju.

W odpowiedzi Biały Dom oświadczył, że działał zgodnie z prawem konfliktów zbrojnych, aby chronić USA przed organizacjami terrorystycznymi, "przewożącymi narkotyki, by truć Amerykanów".

ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against a designated terrorist organization engaged in narcotrafficking. Intelligence confirmed the vessel was trafficking illicit narcotics and was en route to poison Americans. The strike killed three male narcoterrorists. pic.twitter.com/wjxRRMrxwB — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth i sekretarzem stanu Marco Rubio przedstawiali we wtorek członkom obu izb Kongresu informacje na temat tego zdarzenia. Hegseth przekazał, że nie zamierza publikować pełnego, nieedytowanego nagrania z ataku.

Napięcia na linii USA-Wenezuela

W ostatnich miesiącach administracja Trumpa oskarżyła Wenezuelę o przemyt narkotyków do USA i zintensyfikowała działania mające na celu izolację prezydenta Nicolasa Maduro. Uznała też dwie wenezuelskie grupy przestępcze – Tren de Aragua i Cartel de los Soles – za zagraniczne organizacje terrorystyczne, a fentanyl za broń masowego rażenia.

Napięcia w relacjach amerykańsko-wenezuelskich przybierają na sile. W listopadzie 2025 amerykańscy żołnierze i USS Gerald Ford, największy lotniskowiec świata, zostały rozmieszczone w pobliżu Wenezueli. 10 grudnia siły amerykańskie przejęły tankowiec u wybrzeży Wenezueli, który - jak twierdziły - był używany do transportu objętej sankcjami ropy w ramach "nielegalnej sieci transportu ropy wspierającej zagraniczne organizacje terrorystyczne". Wenezuelski minister spraw zagranicznych Yvan Gil nazwał przejęcie "międzynarodowym piractwem" i stwierdził, że Trump chce przejąć kontrolę nad ogromnymi wenezuelskimi rezerwami ropy naftowej.