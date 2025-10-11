Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"

To kolejny sobotni wpis Donalda Tuska na ten temat.
- Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy! - podsumował premier.
Spór o relokację migrantów
Wcześniej Tusk odniósł się do działań prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W Warszawie ma odbyć się manifestacja Prawa i Sprawiedliwości, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu, w tym paktu migracyjnego i umowy handlowej z państwami Mercosur. "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - komentował Donald Tusk.
List w sprawie relokacji migrantów wystosował do Brukseli prezydent Karol Nawrocki.
Radio RMF FM poinformowało w sobotę rano, powołując się na nieoficjalne informacje, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego.
Autorka/Autor: ms/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP