Zamieszkał w beczce umieszczonej na słupie. ''Musimy go w końcu ściągnąć"

Sen w pozycji embrionalnej i codzienna gimnastyka

- Beczka jest mała, więc śpię w pozycji embrionalnej i budzę się obolały. Najgorszy był pierwszy tydzień, ale teraz już się przyzwyczaiłem. To niesamowite, jak ciało szybko się przystosowuje do nowych warunków - opowiada 52-latek w rozmowie ze "Sky News".

- Spędzanie tu czasu bywa frustrujące, nie mam zbyt wielu zajęć. Na dodatek w każdej, najdrobniejszej sprawie muszę polegać na innych - przyznaje Kruger w rozmowie z "The Guardian".

- Mam dostęp do telefonu i social mediów, mogę też rozmawiać z ludźmi, którzy znajdują się na ziemi - opowiada. Pod słupem, na którym zamieszczona jest beczka często zbierają się bowiem mieszkańcy Dullstroom, aby wesprzeć rekordzistę.

Podwójny rekordzista

Kruger pobił rekord Guinnessa już dwa razy. Pierwszy raz zrobił to w 1997 roku.

- W ostatni poniedziałek pobiłem swój własny rekord, który ustanowiłem 22 lata temu. Wtedy spędziłem w beczce 67 dni i mierzyłem się z rekordem ustanowionym przez Brytyjczyka, który wynosił 54 dni - opowiada. Pytany o sekret sukcesu stwierdził, że jest to "zaufana ekipa", która czuwa na dole pod słupem i dostarcza mu żywność oraz napoje. - Teraz mam zamiar dobić co najmniej do 80 dni - zapowiada 52-latek.