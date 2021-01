Nawalny wraca do Moskwy. Służby w gotowości

Aleksiej Nawalny ma przylecieć w niedzielę wieczorem na moskiewskie lotnisko. W Petersburgu policja zatrzymała jego zwolenników, którzy chcieli powitać wracającego z Niemiec opozycjonistę. W pobliżu moskiewskiego lotniska widać policyjne radiowozy, przed terminalem ustawiono metalowe barierki, struktury siłowe w głównych miastach Rosji pozostają w stanie podwyższonej gotowości - podały opozycyjne media.

Aleksiej Nawalny ma przylecieć w niedzielę wieczorem z Niemiec, gdzie przebywał na rehabilitacji po wybudzeniu ze śpiączki, na lotnisko Wnukowo w Moskwie. W rejonie lotniska można dostrzec policyjne auta, a przed terminalem ustawiono metalowe barierki.

Zwolennicy Nawalnego zatrzymani przez policję

Współpracownicy opozycjonisty wezwali jego zwolenników, by powitali go na lotnisku. W piątek prokuratura Moskwy ostrzegła przed "wydarzeniem publicznym" na lotnisku Wnukowo odbywającym się bez zezwolenia. Organizacja owego "wydarzenia" i udział w nim pociągnąć za sobą "odpowiedzialność przewidzianą prawem" - oznajmiła prokuratura.

W niedzielę zaś policja zatrzymała w Petersburgu zwolenników Nawalnego. Mieli oni zamiar jechać do Moskwy pociągiem, by wieczorem powitać opozycjonistę po powrocie do kraju.

Stan podwyższonej gotowości

Petersburski portal Fontanka podał, że w związku z przybyciem Nawalnego struktury siłowe w głównych miastach Rosji są w stanie podwyższonej gotowości. Pracują w niedzielę funkcjonariusze wydziałów MSW i Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) ds. walki z ekstremizmem oraz oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardii).

Służby siłowe otrzymały jednak instrukcje, by działania agresywne podejmować tylko w razie konieczności, tak aby uniknąć ofiar, które mogłyby stać się symbolem - relacjonuje Fontanka.

Rosyjska Federalna Służba Więzienna (FSIN) zapowiedziała, że uczyni wszystko, by zatrzymać Nawalnego. Wcześniej FSIN zwróciła się do sądu z wnioskiem, by karę w zawieszeniu, na którą Nawalny został skazany w 2014 roku, zastąpić wykonaniem kary, a więc odbywaniem wyroku w kolonii karnej.

Nawalny otruty

Aleksiej Nawalny znalazł się w Niemczech w sierpniu 2020 roku, gdy na prośbę rodziny wywieziono go ze szpitala w Omsku na Syberii. W syberyjskim szpitalu znalazł się po tym, jak stracił przytomność i zapadł w śpiączkę na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu został hospitalizowany w Omsku. Władze Niemiec uznały, że próbowano go otruć wysoko toksycznym środkiem typu nowiczok, opracowanym jeszcze w czasach ZSRR.

Opozycjonista uważa, że za próbą jego otrucia stoją władze Rosji, w tym Putin.

