Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 23 maja

Ta taktyka jest niebezpieczna, dlatego że to jest zabawa naszymi pieniędzmi - powiedział Szymon Hołownia w "Kropce nad i". Lider Polski 2050 komentował zapowiedź prezesa PiS o podwyższeniu 500 plus do 800 plus. Przyznał, że "trudno jest mu w to uwierzyć", by obietnica Jarosława Kaczyńskiego przeszła. - Ale zobaczymy, jak będzie. Moim zdaniem on blefuje, przedwyborczo blefuje - ocenił Hołownia.