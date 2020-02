Papież: język plotek zabija

- Pomyślmy o wojnach i ich konsekwencjach, pomyślmy o dziewczynce zmarłej z zimna w Syrii - apelował Franciszek, przywołując wiadomość podaną w ostatnich dniach przez media. - Ludzie, którzy prowadzą wojny, nie potrafią panować nad własnymi namiętnościami - podkreślił papież. Ostrzegł, że "kiedy ulega się pokusom i namiętnościom, nie jest się panem i twórcą własnego życia, ale jest się niezdolnym do tego, by kierować swoją wolą i odpowiedzialnością".

Franciszek podkreślił, że z serca pochodzą zarówno dobre, jak i złe uczynki. - Przyjmując prawo Boże w sercu, można zrozumieć to, że kiedy nie kocha się bliźniego, zabija się w pewnym stopniu siebie samego i innych, bo nienawiść, rywalizacja i podziały zabijają miłość braterską, która jest podstawą relacji międzyludzkich - wskazał papież. I dodał, że także język plotek "zabija".

Franciszek powiedział, że należy porzucić styl życia złożony z "niedotrzymanych obietnic, a także przejść od zakazu fałszywej przysięgi do decyzji, by w ogóle nie przysięgać, przyjmując postawę pełnej szczerości wobec wszystkich".

Jednocześnie Ojciec Święty podkreślił, że "Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo żyć przykazaniami w sposób głęboki i całkowity" i dlatego "oferuje pomoc swojej miłości". Papież zaapelował do wierzących, by podążali drogą miłości Jezusa. - To jest droga dla chrześcijan - wskazał.