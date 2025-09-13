Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

"To nie tylko nowa inicjatywa, to jasny sygnał"

Ćwiczenia Defender Europe 2022
Sekretarz generalny NATO zapowiedział wzmocnienie Sojuszu na wschodniej flance
Źródło: TVN24
Wschodnia Straż to jasny sygnał, że granice NATO są nienaruszalne, a bezpieczeństwo obywateli pozostaje priorytetem - oświadczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Według szefa fińskiego rządu NATO-wska operacja może być "punktem zwrotnym" w reakcji Zachodu na działania Rosji.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich ogłosili w piątek, po atakach rosyjskich dronów na Polskę, operację Wschodnia Straż, której podstawowym zadaniem będzie znaczące wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu, przede wszystkim Polski.

Chodzi między innymi o rozmieszczenie w regionie dodatkowego sprzętu i żołnierzy z państw sojuszniczych, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych. Decyzja nastąpiła po spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej, podczas którego 10 września sojusznicy omówili sytuację w świetle wniosku Polski o konsultacje na mocy artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wschodnia Straż. NATO zapowiada wzmocnienie wschodniej flanki

Wschodnia Straż. NATO zapowiada wzmocnienie wschodniej flanki

Świat
Tusk "wzywa wszystkie siły polityczne w Polsce". "Od tego zależy reakcja naszych sojuszników"

Tusk "wzywa wszystkie siły polityczne w Polsce". "Od tego zależy reakcja naszych sojuszników"

Polska

"To nie tylko nowa inicjatywa - to jasny sygnał"

W sobotę Dowództwo Operacyjne RSZ opublikowało na platformie X podziękowania dla sojuszników za solidarność z Polską oraz "systemowe wzmacnianie odporności i gotowości bojowej".

"To konkretna odpowiedź, która pokazuje, że jedność Sojuszu przekłada się na realną obronę naszych granic. Eastern Sentry to nie tylko nowa inicjatywa - to jasny sygnał: granice NATO są nienaruszalne, a bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje priorytetem. W jedności tkwi siła, a w gotowości - zwycięstwo" - czytamy.

O uruchomieniu Wschodniej Straży poinformował również Sztab Generalny Wojska Polskiego. Jak ocenił, "nowa misja wzmocni bezpieczeństwo całej wschodniej flanki Sojuszu".

Premier Finlandii o "punkcie zwrotnym"

Utworzenie przez NATO misji Wschodnia Straż w odpowiedzi na wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony może być punktem zwrotnym w reakcji Zachodu na działania Rosji - powiedział w sobotę szef fińskiego rządu Petteri Orpo w porannym programie telewizji Yle.

Według niego nowa sojusznicza operacja wzmocni również fińską granicę wschodnią. Wyraził też nadzieję, że ostatnie wydarzenia, związane z inwazją Rosji na Ukrainę i wtargnięciem rosyjskich dronów w głąb terytorium Polski, doprowadzą do zaostrzenia sankcji wobec Kremla i zwiększenia wsparcia militarnego dla Kijowa.

"Ten atak miał na celu sprawdzić kilka rzeczy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ten atak miał na celu sprawdzić kilka rzeczy"

Polska

W operacji Wschodnia Straż, ogłoszonej w piątek przez NATO, biorą udział oficjalnie Dania, Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Finlandia nie została wymieniona jako kraj uczestniczący, ale, według premiera, Orpo Finowie są "zaangażowani w planowanie operacji nadzoru i obrony, dążąc do wzmocnienia obrony całej wschodniej flanki (Sojuszu)".

- Nierozważne i niebezpieczne działania Rosji w polskiej przestrzeni powietrznej osiągnęły zupełnie nowy poziom i bardzo trudno uwierzyć, że to było całkowicie niezamierzone - stwierdził Orpo.

Mimo że Moskwa - jak zauważył fiński premier - "przekroczyła już granice wielokrotnie", to, w jego ocenie, "nie chce doprowadzić do wojny, ale sprawdza reakcje Zachodu". - Zachód pokazał jednak Rosji, że jest gotowy do odpowiedzi, zestrzeliwując drony i wzmacniając obronę oraz nadzór nad wschodnią granicą NATO - podsumował premier Finlandii.

Tusk "wzywa wszystkie siły polityczne w Polsce". "Od tego zależy reakcja naszych sojuszników"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk "wzywa wszystkie siły polityczne w Polsce". "Od tego zależy reakcja naszych sojuszników"

Polska

"Odpowiadamy szybko, silnie i jednomyślnie

Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna powiedział, że NATO, powołując Wschodnią Straż, wyraźnie pokazuje, że przekraczanie naszych granic na lądzie, morzu lub w powietrzu jest niedopuszczalne i że zostaną podjęte odpowiednie środki, aby temu przeciwdziałać.

- Sojusznicy pokazują po raz kolejny: odpowiadamy szybko, silnie i jednomyślnie - oznajmił Tsahkna.

Minister zwrócił uwagę, że ostatnie wydarzenia w Polsce, związane z wtargnięciem w głąb terytorium Polski rosyjskich dronów, stanowiły najpoważniejsze jak dotąd naruszenie przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

"Gdyby stało się to wcześniej, toby mnie nie było". Wojskowy obiekt uderzył w ich dom
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gdyby stało się to wcześniej, toby mnie nie było". Wojskowy obiekt uderzył w ich dom

Lublin

Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo - to pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w piątek, że według informacji kancelarii prezydenta, polską granicę przekroczyło 21, a nie 19 rosyjskich dronów. Doniesienia te potwierdził szef MON. - W czwartek przekazywałem w Sejmie informację o 19 naruszeniach przestrzeni powietrznej. Później była informacja ze strony wojska, po kolejnej analizie, że mogło dojść do 21 naruszeń przestrzeni powietrznej - zaznaczył.

OGLĄDAJ: NATO uruchamia "Wschodnią Straż". Premier o szczegółach
pc

NATO uruchamia "Wschodnią Straż". Premier o szczegółach

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Udostępnij:
TAGI:
DronybezpieczeństwoNATOFinlandiaEstoniaWojsko
Czytaj także:
karta, płatność, transakcja, terminal, sklep
"Duża awaria", były kłopoty z płatnościami w całej Polsce. Wicepremier zabrał głos
BIZNES
Droga ekspresowa S7
Była na drodze ekspresowej, gdy zaczęła rodzić. Szpital był za daleko
Trójmiasto
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
METEO
imageTitle
Niespodziewane emocje w meczu rywali Polaków
EUROSPORT
Andrzej Duda
"Znam go bardzo dobrze...". Duda o słowach Trumpa
imageTitle
Prowadziła na półmetku, utrzymała się na podium. Błysk Twardosz
EUROSPORT
Służby prowadziły akcję w rejonie jeziora Łacha
Odnaleziono przedmiot przypominający wyrzutnię pocisków. Akcja żandarmerii
WARSZAWA
STSS wywoływana jest przez zakażenie paciorkowcami beta-hemolizującymi grupy A
"Człowiek myśli: to przejdzie. A potem czuje się tak źle, że chciałby zmienić stan skupienia"
Zdrowie
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Tusk o PiS i Konfederacji. "Stają na głowie, by zdjąć z Rosji odpowiedzialność"
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
METEO
imageTitle
Legia pozbyła się kolejnego napastnika
EUROSPORT
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Burzą przedwojenną kamienicę. Powód: inwestycja drogowa
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: jeśli NATO zrobi, jak mówię, wojna szybko się skończy
BIZNES
imageTitle
Rosjanie wykluczeni z kolejnych dyscyplin na zimowych igrzyskach olimpijskich
EUROSPORT
Policjant był pijany
Jechała pijana, miała sądowy zakaz. Uderzyła w słupki i poszła do pracy
Wrocław
policja cwiczenia shutterstock_1333442810
"Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów". Alert dla mieszkańców
Rzeszów
Białoruś miss
Cytaty z Łukaszenki na ubraniach. Tak wybierali miss Białorusi
Świat
Pożar objął w całości drewniany dom i samochód osobowy
W zgliszczach domu znaleźli dwa ciała. To ojciec i syn
Lublin
Budynek mieszkalny
Komu przeszkadza Dżordż?
Joanna Rubin-Sobolewska, Katarzyna Korzeniowska
imageTitle
Swoboda pewnym krokiem w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Odbył się 9. Bieg Charytatywny PKO BP. Szczytny cel zbiórki
EUROSPORT
Wycinka drzew przy ulicy Lema w Krakowie
Odwet miasta po nielegalnej wycince. "To ostrzeżenie"
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
Miesiąc od skandalicznego transparentu. UEFA milczy, Maccabi wciąż bezkarne
EUROSPORT
Atak pijanego mężczyzny w kościele w Mieścisku
Pijany mężczyzna demolował kościół podczas mszy
Poznań
Primorsk, Rosja, ropa naftowa, tankowce
Atak na kluczowy port nad Bałtykiem. Ukraińcy trafili tankowce z "floty cieni"
Świat
Pojawią się burze
Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
METEO
Pożar autobusu w Dąbrowie Górniczej (Śląskie)
Pożar autobusu miejskiego. W środku było 10 pasażerów, zdążyli uciec
Katowice
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Ten atak miał na celu sprawdzić kilka rzeczy"
Pożar auta dostawczego na S7
Pożar auta dostawczego na trasie S7. Nagranie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica