Międzynarodowej matury w tym roku nie będzie

W komunikacie, który został przekazany do szkół w poniedziałek 23 marca, informują, że w tym roku egzaminy nie odbędą się. Miały trwać od 30 kwietnia do 22 maja. Zamiast świadectw matury międzynarodowej uczniowie otrzymają dyplomy i certyfikaty ukończenia kursu IB. Oceny na nich będą oparte nie na wynikach testu, a na opiniach nauczycieli.

Szczegółowe rozwiązania mają zostać przekazane do szkół 27 marca.

Matura międzynarodowa przeprowadzana jest od 1968 roku, obecnie w ponad 150 krajach. Co roku podchodzi do niej ponad 50 tys. uczniów, w tym kilkuset młodych Polaków z około 30 szkół, pracujących w tym programie.

Program przygotowujący do matury międzynarodowej prowadzony jest w Polsce od 1993 roku. Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskim A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub amerykańskim SAT (m.in. MIT - Massachusetts Institute of Technology). Na świecie program IB prowadzony jest przez ok. 2,5 tys. szkół.