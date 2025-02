"Madame Web" najgorszym filmem roku. Przyznano Złote Maliny 2025

Kto jeszcze otrzymał Złote Maliny 2025?

Pozytywnym akcentem Złotych Malin jest nagroda odkupienia. W tym roku otrzymała ją Pamela Anderson za film "The Last Showgirl". Rolą w filmie "odkupiła" się za występ w "Żylecie" z 1996 r.

Twórca "Megalopolis" z "ekscytacją przyjmuje Złote Maliny"

Twórca "Megapolis" - Francis Ford Coppola - otrzymał Malinę za najgorszą reżyserię. "Wygrał" w tej konkurencji m.in. z Toddem Phillipsem ("Joker: Folie a Deux") i Elim Rothem ("Borderlands"). Reżyser odniósł się do Złotych Malin, w związku z tegorocznym werdyktem, we wpisie na Instagramie:

"Z ekscytacją przyjmuję Złote Maliny dla 'Megalopolis' w tylu ważnych kategoriach, to wyjątkowy zaszczyt bycia nominowanym za najgorszą reżyserię, najgorszy scenariusz i najgorszy film w czasach, gdy tylko nieliczni mają odwagę sprzeciwić się trendom panującym we współczesnym kinie!" - napisał Coppola na Instagramie.

"Jakiż to honor znaleźć się u boku tak wspaniałego i odważnego filmowca jak Jacques Tati, który zrujnował się finansowo, by stworzyć Playtime – jedną z najukochańszych porażek kina. Szczerze dziękuję wszystkim moim genialnym kolegom, którzy dołączyli do mnie, by stworzyć nasze dzieło sztuki, Megalopolis, i pamiętajmy, że box office to tylko kwestia pieniędzy i, podobnie jak wojna, głupota i polityka nie ma prawdziwego miejsca w naszej przyszłości" - podkreślił Coppola.