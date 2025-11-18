Logo strona główna
Kto zlecił akty dywersji? "Chcieliby wiedzieć, za jakie sznurki nasi funkcjonariusze ciągną"

10:43
Dobrzyński: wszystko wskazuje na rosyjskie służby specjalne
Źródło: TVN24
Zleceniodawcy - a wszystko na to wskazuje, że to są rosyjskie służby specjalne - bardzo chcieliby wiedzieć, w którą stronę to postępowanie jest prowadzone przez policjantów i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego - powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany we wtorek na sejmowym korytarzu o postępy w śledztwie dotyczącym aktów dywersji na kolei.

W weekend na torach kolejowych na stacji Mika (m. Życzyn, pow. garwoliński, Mazowieckie) oraz stacji Gołąb koło Puław (Lubelskie) doszło do aktów dywersji. 

- Policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zabezpieczają ślady, zbierają informacje, weryfikują te informacje, które do tej pory zebrali i na tym etapie więcej informacji nie mogę przekazać - powiedział we wtorek w Sejmie rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany przez dziennikarzy o postępy śledztwa dotyczącego aktów dywersji na kolei. 

Jacek Dobrzyński
Jacek Dobrzyński
Źródło: TVN24

Dobrzyński o rosyjskich służbach

- Zleceniodawcy, a wszystko na to wskazuje, że to są rosyjskie służby specjalne, bardzo chcieliby wiedzieć, w którą stronę to postępowanie jest prowadzone przez policjantów i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, za które sznurki nasi funkcjonariusze ciągną, czy po których nitkach do kłębka chcą dojść - podkreślił i dodał: - Uspokajam, funkcjonariusze robią wszystko, żeby tę sprawę od początku do końca wyjaśnić. 

- Zalecałbym w tym momencie większą powściągliwość, bo te informacje, które z niewiadomych źródeł pochodzą, które potem są powielane przez niektóre stacje, mogą być typową rosyjską dezinformacją. Rosyjskie służby chcą spowodować rozchwianie naszego społeczeństwa, chcą wystraszyć - zaapelował Dobrzyński.

Zapewnił, że polscy policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego trzymają rękę na pulsie i robią wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić.

– Wszystko wskazuje na to, że ten, można powiedzieć, wręcz zamach terrorystyczny, był inicjowany przez służby specjalne wschodu – podkreślił rzecznik.

Jak dodał, rosyjskie służby będą chciały wykorzystać tę sytuację, by dezinformować i wskazywać na ewentualne wątki ukraińskie.

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska
Nadzwyczajne spotkanie w sprawie aktów dywersji. Trwało około godziny

Nadzwyczajne spotkanie w sprawie aktów dywersji. Trwało około godziny

Polska

Kto stoi za aktami dywersji?

Do tej spory służby i władze nie informowały, czy udało się ustalić kto stoi za sabotażem. Szef MSWiA przekazał w poniedziałek, że służby "zebrały bardzo obszerny materiał dowodowy, który pozwoli złapać" winnych tego "haniebnego aktu dywersji”. Szef służb Tomasz Siemoniak powiedział, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo zlecenia przez obce służby.

"Dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" - zapowiedział premier Donald Tusk. W ocenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka akt dywersji "wygląda na robotę profesjonalistów” i "nie mógł to być cywil, chyba, że dobrze przeszkolony".

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała też o wszczęciu śledztwa "w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu".

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jacek DobrzyńskiTomasz SiemoniakABWKolejPKP PLK
