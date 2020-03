Muzyczny apel artystów. "Nie wyłaź chyłkiem po kryjomu, wyluzuj się i zostań w domu"

Twórcy utworu "Zostań w domu" zapewniają, że został on nagrany "bez opuszczania domowych pieleszy". W teledysku zobaczymy wykonawców podczas domowych czynności. Prasują, czytają, przeglądają kuchenne zapasy, ugniatają ciasto. Są też tacy, którzy siedzą znudzeni na kanapie. I śpiewają do skomponowanej przez Jerzego Wasowskiego melodii z piosenki "Róbmy swoje" Wojciecha Młynarskiego.

#zostańwdomu

To hasło promują też pracownicy służby zdrowia. "Zostaję w pracy dla Was. Wy zostańcie w domu dla nas!" - piszą w mediach społecznościowych lekarze i pielęgniarki na całym świecie. Przypominają, że to najlepszy sposób, by ograniczyć rozwój pandemii.