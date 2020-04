Ile testów na milion mieszkańców? Polska na piątym miejscu od końca w Unii Europejskiej

Polska jest na 23. miejscu wśród państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę wykonanych testów na obecność koronawirusa w przeliczeniu na milion mieszkańców - wynika z analizy portalu Euractiv. Naukowcy i lekarze zwracają uwagę, że zwiększanie liczby przeprowadzonych badań jest niezbędne do odpowiedniej oceny sytuacji epidemiologicznej i łagodzenia obostrzeń.

Z opublikowanych danych wynika, że w Polsce do 20 kwietnia przeprowadzono 204 246 testów. Daje to 5397 testów na milion mieszkańców. W zestawieniu krajów Unii Europejskiej Polska plasuje się na 23. miejscu, piątym od końca. Najwięcej testów w przeliczeniu na milion mieszkańców wykonano w Luksemburgu: 53 781. W kraju liczącym 613 894 osób testy zrobiono 33 666 razy. Najwięcej testów ogółem zrobiono w Niemczech: 1 728 357. Jednak u naszego zachodniego sąsiada w przeliczeniu na milion mieszkańców wykonano 20 629 testów, co daje ósme miejsce wśród państw Unii Europejskich.