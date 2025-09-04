Logo strona główna
Najnowsze

MSZ nie dostało jeszcze notatki z przebiegu wizyty Nawrockiego w USA

epa12349497
Trump: amerykańskie wojska zostaną w Polsce
Źródło: TVN24
Po środowej wizycie Karola Nawrockiego w Białym Domu, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapewniał, że odpowiednia notatka o przebiegu spotkania trafi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedstawiciele resortu przekazali jednak w czwartek na przestrzeni kilku godzin, że taki dokument nie wpłynął, a zazwyczaj powinien pojawić się w resorcie natychmiast.

W środę prezydent Karol Nawrocki spotkał się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Białym Domu. W rozmowach nie uczestniczył przedstawiciel strony rządowej. Przed wyjazdem Nawrockiego do USA szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że "nie ma takiej potrzeby". W jego ocenie rząd nie ma dobrych relacji z amerykańską administracją. 

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał w środę - już po rozmowie Trump-Nawrocki - że MSZ otrzyma "odpowiednią notatkę" ze spotkania. - Jeśli polskie MSZ będzie chciało mieć dodatkowe informacje, zarówno ja, jak i moi dyrektorzy jesteśmy otwarci na taką dyskusję, po to, żeby wymieniać się informacjami - powiedział.

MSZ dalej czeka na notatkę

W czwartek, w rozmowie z Wirtualną Polską zapytano jednak wiceszefową MSZ Annę Radwan-Röhrenschef o to, czy do jej resortu dotarła notatka z kancelarii prezydenta dotycząca przebiegu wizyty Nawrockiego:

- Z informacji, które mam od rana (wynika, że - red.), taka notatka ze strony kancelarii prezydenta nie wpłynęła - odpowiedziała. Dodała, że ministerstwo na nią czeka, bo w dyplomacji takie informacje są przekazywane bardzo szybko, wręcz błyskawicznie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szef MON o deklaracji Trumpa: wspólna strategia przynosi efekty

Szef MON o deklaracji Trumpa: wspólna strategia przynosi efekty

Polska
Pytanie o potępienie Putina. Nawrocki: dyskusja poszła w nieco innym kierunku

Pytanie o potępienie Putina. Nawrocki: dyskusja poszła w nieco innym kierunku

Polska

Wiceminister Radwan-Röhrenschef podkreślała też, że "(MSZ - red.) bardzo żałuje, że z prezydentem nie leciał ich przedstawiciel. Wtedy wiedzieliby z pierwszej ręki, o czym była rozmowa i w jakim kierunku poszły jej poszczególne elementy”.

- W ramach dobrze funkcjonującego państwa ten model, kiedy w takiej wizycie prezydentowi towarzyszy ktoś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (...), pozwala na zachowanie ciągłości przekazu informacji, a także pomocy i wsparcia prezydenta - dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spotkanie w atmosferze chaosu. Zachodnie media o Polsce

Spotkanie w atmosferze chaosu. Zachodnie media o Polsce

Polska
"Zdradzę państwu...". O tym prezydenci rozmawiali za zamkniętymi drzwiami

"Zdradzę państwu...". O tym prezydenci rozmawiali za zamkniętymi drzwiami

Świat

Przydacz odpowiada

Marcin Przydacz odniósł się do słów wiceszefowej polskiej dyplomacji we wpisie na portalu X: "Notatka powstanie w swoim czasie, zgodnie z przyjętą formą i zwyczajem" - napisał. Dodał też, że dla MSZ "będą zadania do wykonania".

Wroński: MSZ liczy, że notatka wpłynie jak najszybciej

Pytanie o notatkę pojawiło się po raz kolejny w trakcie czwartkowej, popołudniowej konferencji prasowej rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego. Jak przekazał, do tamtego momentu dokument wciąż nie wpłynął.

- Liczymy, że ta notatka pojawi się jak najszybciej. Oczywiście wiemy, że to jest okoliczność toczącej się dalej wizyty - podkreślił Wroński. W czwartek i piątek Nawrocki spotyka się z przedstawicielami władz Włoch. W planach jest także audiencja u papieża Leona XIV w Watykanie

Rzecznik MSZ dodał, że Pałac Prezydencki otrzymał notatkę po spotkaniu ministra Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Wicepremier we wtorek wspólnie z szefem amerykańskiej dyplomacji uczestniczyli w gali wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy w Miami na Florydzie. 

wronski

Problemy z komunikacją na linii rząd-prezydent

Prezydentowi Nawrockiemu w USA towarzyszył dyrektor protokołu dyplomatycznego z MSZ. Zabrakło jednak wiceszefa resortu, co na ogół ma miejsce podczas zagranicznych wizyt głowy państwa.

Przed spotkaniem, MSZ przekazało Nawrockiemu instrukcje dotyczące tej wizyty, zawierające stanowisko polskiego rządu. Instrukcje wskazywały, że prezydent otrzymuje wytyczne i wskazówki od rządu przed wizytami zagranicznymi, ponieważ państwo nie może prowadzić dwóch oddzielnych polityk zagranicznych.

Spotkanie Nawrocki-Trump. O czym rozmawiali?

Podczas wizyty Nawrockiego w Białym Domu prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a nawet może rozmieścić ich więcej, jeśli Polacy tego chcą.

Za to Karol Nawrocki, oświadczył, że Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił sojuszniczą współpracę wojskową. Poinformował też, że otrzymał od Trumpa zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w przyszłym roku na Florydzie.

Autorka/Autor: ms, os/adso

Źródło: PAP, TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CNP / POOL

Karol Nawrocki Donald Trump USA Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kancelaria Prezydenta RP Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica