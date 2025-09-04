MSZ nie dostało jeszcze notatki z przebiegu wizyty Nawrockiego w USA

Trump: amerykańskie wojska zostaną w Polsce Źródło: TVN24

W środę prezydent Karol Nawrocki spotkał się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Białym Domu. W rozmowach nie uczestniczył przedstawiciel strony rządowej. Przed wyjazdem Nawrockiego do USA szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że "nie ma takiej potrzeby". W jego ocenie rząd nie ma dobrych relacji z amerykańską administracją.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał w środę - już po rozmowie Trump-Nawrocki - że MSZ otrzyma "odpowiednią notatkę" ze spotkania. - Jeśli polskie MSZ będzie chciało mieć dodatkowe informacje, zarówno ja, jak i moi dyrektorzy jesteśmy otwarci na taką dyskusję, po to, żeby wymieniać się informacjami - powiedział.

MSZ dalej czeka na notatkę

W czwartek, w rozmowie z Wirtualną Polską zapytano jednak wiceszefową MSZ Annę Radwan-Röhrenschef o to, czy do jej resortu dotarła notatka z kancelarii prezydenta dotycząca przebiegu wizyty Nawrockiego:

- Z informacji, które mam od rana (wynika, że - red.), taka notatka ze strony kancelarii prezydenta nie wpłynęła - odpowiedziała. Dodała, że ministerstwo na nią czeka, bo w dyplomacji takie informacje są przekazywane bardzo szybko, wręcz błyskawicznie.

Wiceminister Radwan-Röhrenschef podkreślała też, że "(MSZ - red.) bardzo żałuje, że z prezydentem nie leciał ich przedstawiciel. Wtedy wiedzieliby z pierwszej ręki, o czym była rozmowa i w jakim kierunku poszły jej poszczególne elementy”.

- W ramach dobrze funkcjonującego państwa ten model, kiedy w takiej wizycie prezydentowi towarzyszy ktoś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (...), pozwala na zachowanie ciągłości przekazu informacji, a także pomocy i wsparcia prezydenta - dodała.

Przydacz odpowiada

Marcin Przydacz odniósł się do słów wiceszefowej polskiej dyplomacji we wpisie na portalu X: "Notatka powstanie w swoim czasie, zgodnie z przyjętą formą i zwyczajem" - napisał. Dodał też, że dla MSZ "będą zadania do wykonania".

Uprzejmie pozdrawiam Pana Redaktora i Panią Minister z samolotu znad Atlantyku w drodze do Rzymu. Notatka powstanie w swoim czasie zgodnie z przyjętą formą i zwyczajem. Proszę już nie psuć sobie i nam wszystkim humoru lekkim czepialstwem.



PS. Będą zadania do wykonania dla MSZ. https://t.co/wxO4EtxFwS — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) September 4, 2025 Rozwiń Notatka Źródło: X / @marcin_przydacz

Wroński: MSZ liczy, że notatka wpłynie jak najszybciej

Pytanie o notatkę pojawiło się po raz kolejny w trakcie czwartkowej, popołudniowej konferencji prasowej rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego. Jak przekazał, do tamtego momentu dokument wciąż nie wpłynął.

- Liczymy, że ta notatka pojawi się jak najszybciej. Oczywiście wiemy, że to jest okoliczność toczącej się dalej wizyty - podkreślił Wroński. W czwartek i piątek Nawrocki spotyka się z przedstawicielami władz Włoch. W planach jest także audiencja u papieża Leona XIV w Watykanie.

Rzecznik MSZ dodał, że Pałac Prezydencki otrzymał notatkę po spotkaniu ministra Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Wicepremier we wtorek wspólnie z szefem amerykańskiej dyplomacji uczestniczyli w gali wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy w Miami na Florydzie.

Problemy z komunikacją na linii rząd-prezydent

Prezydentowi Nawrockiemu w USA towarzyszył dyrektor protokołu dyplomatycznego z MSZ. Zabrakło jednak wiceszefa resortu, co na ogół ma miejsce podczas zagranicznych wizyt głowy państwa.

Przed spotkaniem, MSZ przekazało Nawrockiemu instrukcje dotyczące tej wizyty, zawierające stanowisko polskiego rządu. Instrukcje wskazywały, że prezydent otrzymuje wytyczne i wskazówki od rządu przed wizytami zagranicznymi, ponieważ państwo nie może prowadzić dwóch oddzielnych polityk zagranicznych.

Spotkanie Nawrocki-Trump. O czym rozmawiali?

Podczas wizyty Nawrockiego w Białym Domu prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a nawet może rozmieścić ich więcej, jeśli Polacy tego chcą.

Za to Karol Nawrocki, oświadczył, że Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił sojuszniczą współpracę wojskową. Poinformował też, że otrzymał od Trumpa zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w przyszłym roku na Florydzie.

