Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Afera z maturą kosztowała go stanowisko. Powiat ma nowego starostę

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Karkonosze
Mirosław Górecki z Koalicji Obywatelskiej został we wtorek wybrany nowym starostą karkonoskim. Wcześniej radni odwołali ze stanowiska Krzysztofa Wiśniewskiego w związku z podejrzeniami o posługiwanie się sfałszowanym świadectwem maturalnym.

W tajnym głosowaniu za kandydaturą Mirosława Góreckiego opowiedziało się dziewięciu radnych, czterech było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. Wicestarostą wybrano radną Agnieszkę Lemiszewską. Członkiem zarządu będzie również radny powiatu Artur Smolarek (oboje ze Stowarzyszenia Razem dla Regionu).

Radni odwołali Wiśniewskiego

Wybór nowego zarządu to konsekwencja wcześniejszej decyzji radnych, którzy we wtorek zdecydowali o odwołaniu z funkcji starosty Krzysztofa Wiśniewskiego. Za odwołaniem Wiśniewskiego było 13 radnych, a czterech było przeciw. Uchwała o odwołaniu starosty i całego zarządu powiatu weszła w życie z dniem podjęcia.

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Źródło: Powiat karkonoski

Wniosek o odwołanie złożył 16 stycznia Mirosław Górecki i sześcioro innych radnych. Na wtorkowym posiedzeniu rady przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Piątek (KO) poinformował, że opowiedziała się ona za odwołaniem starosty. - Stracił zaufanie społeczeństwa do swoich działań i podważa zaufanie do funkcji starosty oraz działa na niekorzyść wizerunku powiatu karkonoskiego - uzasadniał Piątek.

Głosowanie odbyło się bez dyskusji radnych. Wniosek formalny o jej pominięcie złożył radny Eugeniusz Kleśta (PiS). Tłumaczył, że ma to na celu wyciszenie emocji, które towarzyszą tej sprawie. - Myślę, że przez miesiąc każdy w swoim sumieniu i przekonaniu mógł dokonać analizy. Mówimy o braku zaufania, a nie korupcji. To zaufanie każdy sobie określi - powiedział radny.

Po głosowaniu, w którym został odwołany z funkcji starosty, Wiśniewski powiedział, że "dziś wygrywa hejt, zastraszanie, korupcja polityczna". - Ja natomiast głęboko wierzę, że prawda się obroni, bo prawda się zawsze broni. Wierzę, że już niedługo wszyscy zobaczymy tę prawdę - dodał.

Prokuratura bada świadectwo maturalne starosty. Szkoła: nie mamy dokumentów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokuratura bada świadectwo maturalne starosty. Szkoła: nie mamy dokumentów

Wrocław

Postępowanie w sprawie świadectwa maturalnego

Wątpliwości co do matury starosty karkonoskiego pojawiały się od kilku miesięcy. W styczniu Wiśniewski przedstawił mediom swoje świadectwo maturalne z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Zapewnił, że posiada maturę wydaną przez tę placówkę.

Zaraz po tym sprawą jego wykształcenia zajęła się Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Jak we wtorek potwierdziła prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, podczas postępowania sprawdzającego śledczy ustalili, że w obecnym Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu nie ma świadectwa maturalnego starosty, podobnie jak arkusza ocen ówczesnego ucznia placówki. W archiwum - zdaniem śledczych - nie było dokumentacji potwierdzającej uczęszczanie przez starostę do tej placówki.

Śledczy zwrócili się do Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu z wnioskiem o przekazanie sprawy poza okręg jeleniogórski. Jak przekazała prok. Węglarowicz-Makowska, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Svitlana Kucherenko

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Powiat karkonoski

Udostępnij:
Tagi:
KarkonoszeWojewództwo dolnośląskie
Czytaj także:
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
METEO
Paweł Poncyljusz
Kłótnia o SAFE. O tej spółce mówi się najwięcej. Co o niej wiemy
Gabriela Sieczkowska
operacja szpital shutterstock_633360893
Transplantacja "łóżko w łóżko". Decyzja matki i technologia zmieniły życie rodziny
Piotr Wójcik
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Wynieśli mężczyznę z płonącego mieszkania
WARSZAWA
Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Jest zielone światło dla reformy Państwowej Inspekcji Pracy
BIZNES
Siertołowo
Wybuch w rosyjskim ośrodku wojskowym. Zawalił się budynek, są ofiary
Świat
Hillary Clinton pokazała, że zwycięstwo kobiety w wyborach prezydenckich w USA jest możliwe
Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy
Świat
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę
BIZNES
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
WARSZAWA
Sprawa zabójstwa Anny Prus nadal nierozwiązana
Sprawa zabójstwa Anny Prus. Archiwum X szuka świadków zbrodni
Trójmiasto
Warszawa, 17.02.2026. Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski (P) i dyrektor NASK Radosław Nielek (L) podczas konferencji prasowej "Podpisanie porozumienia pomiędzy GIS a NASK ws. przeciwdziałania dezinformacji medycznej"
"Naszym zadaniem jest jak najszybsze wykrywanie fałszywek". GIS i NASK przeciw dezinformacji
Anna Bielecka
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
METEO
Shein - nic prostszego
Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein
BIZNES
2026-02-16-1017---none--_902682_s20260215114316000-0001
Próba porwania dziecka w supermarkecie. Policja pokazała nagranie
Świat
Uderzył w latarnię i zasnął. Był pijany
Uderzył w latarnię i zasnął. Był pijany
Szczecin
Krzempek na trasie
Polscy biathloniści chcą sprawić niespodziankę. Na co ich stać?
RELACJA
imageTitle
Evenepoel potwierdził klasę. Został liderem w Emiratach
EUROSPORT
lepsze samopoczucie shutterstock_2504253847
Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa
Anna Bielecka, Agnieszka Pióro
Oblodzenia, oblodzone drogi
Ślizgawica i śnieg. Alarmy dla ponad połowy województw
METEO
Donald Tusk
Tusk o "obsesji antyrządowej". "Znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować"
Donald Trump
"Trump może wszystko odciąć". Szukają alternatywy dla Visa i Mastercard
BIZNES
imageTitle
Uderzenie prosto w sędziego. "Bardzo bolesne"
EUROSPORT
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Poślizgnął się na Rysach, poleciał w dół. Nagranie
METEO
Rękopis trafił do Wrocławia
Skradziony rękopis z XV wieku wrócił do Wrocławia
Wrocław
imageTitle
Szaleństwo w klubie Tomasiaka. Telefony się urywają
EUROSPORT
Poszukiwany listem gończym zatrzymany na parkingu w Jędrzychowicach
"Łowcy głów" wytropili mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa seksualne
Katowice
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
WARSZAWA
Szyby oszronione. Kierowca otworzył drzwi i pojechał
Kierowca nie odśnieżył auta, jechał i patrzył na drogę przez otwarte drzwi
Trójmiasto
Pacjentka zgłosiła się z wysoką gorączką (zdjęcie ilustracyjne)
Przypadki dengi w Krakowie. Dwójka nastolatków w szpitalu
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica