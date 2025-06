Ukryty w bunkrze irański przywódca wskazał swoich następców

Śmidowski: jeżeli zmiana władzy w Iranie miałaby nastąpić, to musi to być zmiana, która pochodzi od Irańczyków Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ukryty w bunkrze 86-letni Chamenei porozumiewa się obecnie ze swoimi dowódcami głównie za pośrednictwem zaufanego doradcy i zawiesił komunikację drogą elektroniczną, by jego namierzenie było trudniejsze - czytamy.

Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei Źródło: Abaca

Różne scenariusze

Na wypadek śmierci kolejnych dowódców ajatollah wyznaczył szereg ich następców. Chcąc zagwarantować szybką i uporządkowaną zmianę przywódcy w razie jego śmierci, wybrał też trzech kandydatów, którzy mogliby go zastąpić.

Dziennik zaznaczył, że wysocy rangą przedstawiciele irańskich władz przygotowują się na różne scenariusze rozwoju wydarzeń w razie intensyfikacji wojny.

Ajatollah Ali Chamenei podczas telewizyjnego wystąpienia 13 czerwca Źródło: PAP/EPA/SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wie, gdzie ukrywa się Chamenei. - Jest on łatwym celem, ale jest tam bezpieczny. Nie zamierzamy go likwidować (zabijać), przynajmniej na razie - podkreślił prezydent USA.

Wcześniej media informowały, że prezydent USA odrzucił izraelski plan zabicia Chameneia w obawie przed możliwością eskalacji konfliktu.

- To nie eskaluje konfliktu, to zakończy konflikt - powiedział w poniedziałek telewizji ABC News izraelski premier Benjamin Netanjahu. W czwartek minister obrony Izraela Israel Kac oznajmił, że ajatollah Chamenei "nie może dłużej istnieć".

USA zaatakowały Iran

Trump poinformował w niedzielę nad ranem czasu polskiego, że Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na obiekty nuklearne w Iranie w Fordo, Natanz i Isfahanie. Według niego zaatakowane cele zostały zniszczone. Wezwał też strony konfliktu do zawarcia pokoju, grożąc Iranowi silniejszymi atakami, jeśli tego nie zrobi.

CZYTAJ TAKŻE: Iran odpowiada Izraelowi i USA. Atak rakietowy i "wieczne konsekwencje"