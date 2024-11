W maju z 47 oskarżonych 14 zostało uznanych za winnych, dwóch uniewinniono, a 31 przyznało się do stawianych im zarzutów. We wtorek sąd w Hongkongu ogłosił ich wyroki.

Prodemokratycznym działaczom zarzucono zmowę w celu dokonania przewrotu. Dotyczyło to zorganizowania nieoficjalnych prawyborów w 2020 roku. Miały one zapewnić wystarczająco dużą liczbę głosów w lokalnym parlamencie tak, by móc blokować decyzje chińskich władz. W prawyborach głos oddało 610 tysięcy osób, tj. co siódmy mieszkaniec Hongkongu w wieku wyborczym.