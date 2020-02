"Nie może być kompromisu w sprawie wartości europejskich". Partia Orbana nadal zawieszona w EPL

Donald Tusk prowadził konsultacje

Jak ocenia portal Politico, decyzja ta to sygnał, że największa frakcja w Parlamencie Europejskim nadal próbuje uporać się z ideologicznymi podziałami między swym skrzydłem umiarkowanym a prawicowym. Część polityków opowiada się za tym, by ze względu na działania Fideszu na Węgrzech usunąć tę partię z EPL, inni uważają, że nie należy podejmować takiego kroku, bo zaszkodzi on europejskiej chadecji.