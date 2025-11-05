Do komisariatu przyszła z ręcznym granatem, znalazła go w garażu byłego męża

Nowy Sącz Źródło: Google Earth

Kobieta podczas sprzątania garażu swojego byłego męża znalazła metalową puszkę z plastikową nakrętką i zapalnikiem. Swoje znalezisko przyniosła do komisariatu. Jak się okazało był to granat ręczny.

"Znalezisko najpierw sprawdził policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sądeckiej policji, a potem patrol Sekcji Minersko-Pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie. Granat przejęli ostatecznie saperzy z 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa" – informuje policja.

Niewybuch znaleziony przez mieszkankę Sądecczyzny Źródło: Małopolska policja

Teraz funkcjonariusze ustalają, do kogo należał niebezpieczny przedmiot i prowadzą czynności pod kątem art. 263 § 2 Kodeksu karnego, czyli posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej lub amunicji. Apelują też, by w przypadku znalezienia amunicji czy niewybuchu natychmiast powiadomić policję i nie dotykać urządzenia.

