Coraz więcej redakcji zgłasza się o udostępnienie sygnału z debaty TVN, TVN24, Onetu i WP. #czasdebaty

TVN, TVN24 oraz największe polskie portale: Onet i Wirtualna Polska zaprosiły ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę i kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego do wspólnej debaty prezydenckiej przed drugą turą wyborów, która odbędzie się 12 lipca.

Coraz więcej redakcji zgłasza się o udostępnienie sygnału z debaty

Zaproszenie do udziału w debacie wciąż aktualne

Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda odniósł się do tej propozycji we wtorek około południa. - Nie obawiam się debat, ale mam jedną prośbę. Niech się media dogadają. Mamy w Polsce trzy wielkie telewizje: Telewizja Polska, Polsat, TVN. Proszę się dogadać między sobą, zrobić jedną debatę, do której będą mogły się dołączyć inne media - powiedział. Niedługo później rzecznik jego sztabu Adam Bielan przekazał, że Duda nie weźmie udziału w debacie zorganizowanej przez TVN, TVN24, Onet i WP. Poinformował natomiast, że prezydent będzie uczestnikiem debaty w telewizji państwowej.