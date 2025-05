Spotkanie Putin-Zełenski, ostatnia niedziela kampanii, premier o Marywilskiej

Papież Leon XIV zabrał głos na temat wojny w Ukrainie Źródło: Reuters

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w czwartek będzie czekać na Władimira Putina w Turcji. Premier Donald Tusk przekazał, że podpalenie hali przy Marywilskiej zostało zlecone przez rosyjskie służby. Za nami ostatni kampanijny weekend. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 12 maja.

1. Spotkanie Putin-Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w niedzielę, że będzie czekał na spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Turcji w najbliższy czwartek. Była to odpowiedź na zaproszenie rosyjskiego przywódcy. Zełenski zastrzegł, że oczekuje pełnego i trwałego zawieszenia broni od Rosji od 12 maja. Ma być to "niezbędna podstawa do dyplomacji".

Wcześniej prezydent USA Donald Trump radził, że Ukraina powinna "natychmiast" zgodzić się na propozycję Putina.

2. Pożar przy Marywilskiej dziełem służb specjalnych

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar i minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak poinformowali w niedzielnym komunikacie, że pożar hali centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie był efektem podpalenia dokonanego na zlecenie rosyjskich służb.

Pożar strawił halę targową przy Marywilskiej - fragment reportażu Uwagi! TVN Źródło: Uwaga! TVN

W wyniku zdarzenia całkowicie spłonęło 1400 sklepów i punktów usługowych. Śledztwo Prokuratury Krajowej w tej sprawie trwa już od prawie roku.

3. Ostatnia niedziela kampanii

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich pozostał mniej niż tydzień. W ostatnią niedzielę kampanii z wyborcami spotkali się Rafał Trzaskowski (KO), Karol Nawrocki (PiS) oraz Szymon Hołownia (Trzecia Droga).

Kontrkandydaci popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość prezesa IPN często nawiązywali do kwestii mieszkania Nawrockiego, które stało się w ostatnich dniach głównym tematem politycznej batalii. Sam zainteresowany w Kielcach krytykował rządzących, mówiąc o - jak sugerował- wymierzonym w niego "przemyśle propagandy", nawiązywał też do kwestii bezpieczeństwa Polski.

4. Barcelona blisko tytułu po El Clasico

FC Barcelona z czterema bramkami na koncie zwyciężyła w niedzielnym meczu z Realem Madryt, którego piłkarze zdobyli trzy punkty. Katalończycy w starciu nazywanym El Clasico znacząco przybliżyli się do tytułu mistrzowskiego.

Lamine Yamal (FC Barcelona) po zwycięstwie z Realem Madryt, 11 maja 2025 r. Źródło: EPA/Siu Wu

Zawodnicy Barcelony zapewnili sobie zwycięstwo, mając w bramce polskiego golkipera Wojciecha Szczęsnego. Robert Lewandowski był rezerwowym. Trzy gole dla gości zdobył Kylian Mbappe.

5. Jest efekt negocjacji USA i Chin

W poniedziałek podane do publicznej wiadomości mają być efekty weekendowych negocjacji handlowo-celnych na linii USA-Chiny. Rozmowy odbyły się w Szwajcarii, a delegacjom przewodniczyli amerykański sekretarz skarbu i chiński wicepremier.

Przedstawiciele administracji USA poinformowali w niedzielę, że rozmowy przyniosły "znaczny postęp". Z kolei wicepremier Chin mówił, że "został poczyniony pierwszy ważny krok".

