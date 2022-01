Bruce Springsteen zarobił w 2021 roku setki milionów. The Boss na szczycie rankingu "Rolling Stone"

Bruce Springsteen w 2021 roku zarobił 590 milionów dolarów. Większość tej sumy artysta uzyskał dzięki sprzedaży praw do swoich utworów firmie Sony Music. Na podium rankingu najlepiej zarabiających muzyków 2021 znaleźli się też Jay-Z i Paul Simon.

Branża muzyczna jest jedną z tych, które dotkliwie odczuły skutki wprowadzania restrykcji covidowych. Odwoływanie i przekładanie koncertów lub nawet całych festiwali stało się częstą praktyką. Okazuje się jednak, że nawet w tak niepewnym i trudnym okresie muzycy potrafią znaleźć sposoby, żeby cały czas zarabiać ogromne pieniądze.

Rekordzistą w 2021 roku okazał się Bruce Springsteen. The Boss w minionych 12 miesiącach zgromadził aż 590 milionów dolarów, co stawia go na pierwszym miejscu wśród najlepiej zarabiających muzyków roku .

Bruce Springsteen - na czym zarobił ponad pół miliarda

Zaledwie 40 milionów z zarobionych przez muzyka 590 milionów dolarów ma bezpośredni związek z jego działalnością artystyczną. W 2021 roku Bruce Springsteen powrócił na Broadway, gdzie zagrał 26 koncertów, które okazały się wielkim sukcesem. Dodatkowo The Boss zrealizował dwa wspólne projekty z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą: książkę "Renegades: Born in the USA" i internetowy podcast.

Pozostałe 550 milionów dolarów to efekt sprzedaży przez amerykańskiego gwiazdora swojego katalogu. W 2021 roku prawa do muzyki Springsteena zostały zakupione przez firmę Sony Music. "Największa sprzedaż dyskografii w historii" dała firmie między innymi prawa do 20 albumów studyjnych Amerykanina, 300 piosenek i siedmiu minialbumów, tzw. epek.

Praktyka sprzedaży praw do swoich utworów staje się wśród muzyków coraz powszechniejsza. Na podobny ruch jak Bruce Springsteen zdecydowały się między innymi Mötley Crüe, ZZ Top czy też Aerosmith.

Bruce Springsteen najlepiej zarabiającym muzykiem - kto za nim?

Pełna lista 10 najlepiej zarabiających muzyków prezentuje się następująco:

1) Bruce Springsteen (590 milionów dolarów)

2) Jay-Z (470 milionów dolarów)

3) Paul Simon (260 milionów dolarów)

4) Kanye West (250 milionów dolarów)

5) Ryan Tedder (200 milionów dolarów)

6) Red Hot Chili Peppers (145 milionów dolarów)

7) Lindsey Buckingham (100 milionów dolarów)

8) Mötley Crüe (95 milionów dolarów)

9) Blake Shelton (83 miliony dolarów)

10) Taylor Swift (80 milionów dolarów)

Zestawienie zostało przygotowane przez redakcję "Rolling Stone".

Autor:kkow//az

Źródło: tvn24.pl, rollingstone.com