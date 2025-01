Jest zgoda na przesłuchanie nożownika. Zatrzymany to syn policjanta

23-latek, który zaatakował w galerii handlowej w Olkuszu cztery osoby, zranił dzień wcześniej 60-letniego mężczyznę - potwierdził to w rozmowie z tvn24.pl, szef Prokuratury Rejonowej w Olkuszu. Dowiedzieliśmy się także, że zatrzymany to syn policjanta. Reporter TVN24, poinformował, że lekarze ze szpitala, w którym przebywa napastnik wyrazili zgodę na jego przesłuchanie. Może usłyszeć zarzuty pięciokrotnego usiłowania zabójstwa.

Jest zgoda lekarzy na przesłuchanie 23-latka, który zaatakował nożem w poniedziałek 60-letniego mężczyznę i dzień później cztery osoby w galerii handlowej w Olkuszu - takie informacje przekazał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Jak informuje prokuratura, mężczyzna wcześniej leczył się psychiatrycznie, a jego przesłuchanie odbędzie się po południu w szpitalu. Śledczy zamierzają mu postawić zarzuty pięciokrotnego usiłowania zabójstwa, za co grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Według nieoficjalnych informacji udało się zabezpieczyć dwa narzędzia zbrodni - dwa noże. Szef prokuratury w Olkuszu, prokurator Piotr Piekarski w rozmowie z reporterem TVN24, odniósł się też do sprawy akcji poszukiwawczej prowadzonej przez policję. Zdaniem prokuratury akcja była prowadzona prawidłowo.

Zaatakował 60-latka i dzień później cztery inne osoby

- Mogę potwierdzić, że zatrzymany wczoraj mężczyzna to ta sama osoba, która dzień wcześniej zaatakowała 60-letniego mężczyznę. Te dowody, które zebraliśmy, na to wskazują. Nie ma dwóch osób, które biegały z nożem, tak że jest jeden sprawca - przekazał w rozmowie z tvn24.pl szef Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, prokurator Piotr Piekarski. Dodał, że 23-latek nie został jeszcze przesłuchany. - Z tym mężczyzną nie zostały wykonane żadne czynności, ponieważ on przebywa na oddziale psychiatrycznym i czekamy na stanowisko lekarzy, czy będzie możliwość wykonania czynności z nim - poinformował prokurator Piekarski.