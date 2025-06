Anna Wajszczuk-Religa Źródło: Andrzej Grygiel/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Pani Anna była lekarzem i adiunktem w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prywatnie była żoną wybitnego kardiochirurga prof. Zbigniewa Religi" - napisano. "W tych trudnych chwilach składamy Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia i wsparcia. Niech pamięć o Jej obecności, życzliwości i dobroci będzie źródłem ukojenia i dumy" - dodano.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci pani Anny Wajszczuk-Religi. Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci... Posted by Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi on Monday, June 23, 2025 Rozwiń

Prof. Zbigniew Religa i dr Anna Wajszczuk-Religa

Prof. Zbigniew Religa zmarł w 2009 roku w wieku 70 lat. W 1985 roku kierował zespołem, który jako pierwszy w Polsce skutecznie przeszczepił serce. Angażował się także w politykę - w latach 2005-2007 był ministrem zdrowia w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

Z przyszłą żoną poznali się podczas studiów medycznych. W 2014 roku w rozmowie z "Faktem" dr Anna Wajszczuk-Religa mówiła, że ich miłość nie była uczuciem "od pierwszego spojrzenia", ani nie były to "filmowe zabiegi o względy". - Jak to studenci spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Do pewnego momentu w dużej grupie, a potem coraz bardziej we dwoje - opowiadała tabloidowi. Doczekali się dwójki dzieci - córki Małgorzaty i syna Grzegorza, który - tak jak ojciec - został kardiochirurgiem.