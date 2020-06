Prezydent Andrzej Duda w Białym Domu

Rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą w cztery oczy. Polski prezydent przyjechał do Białego Domu około godziny 20.25 polskiego czasu.

Duda: to zaszczyt, że możemy być w Białym Domu, gdzie zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło.

Dzisiejsza wizyta to piąte oficjalne, dwustronne spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Na briefingu prasowym w Rezydencji Ambasadora RP w Waszyngtonie na kilka godzin przed spotkaniem z przywódcą USA Andrzej Duda wyraził satysfakcję, że to Polska została zaproszona do Waszyngtonu jako pierwszy kraj po okresie zawieszenia wizyt z powodu pandemii koronawirusa.