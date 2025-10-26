Logo strona główna
Alert RCB. W Małopolsce zawyją syreny

Syreny alarmowe Warszawa
Niepołomice (woj. małopolskie)
W najbliższy poniedziałek na terenie jednej z małopolskich gmin zawyją syreny - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ma to związek z ćwiczeniami systemu alarmowego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w poniedziałek rano w Niepołomicach i miejscowościach należących do tej gminy zawyją syreny.

"Uwaga! 27.10 w godz. 8.00-8.10 na terenie miasta i gminy Niepołomice odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój" – podało w komunikacie RCB. Alert został wysłany do odbiorców w powiecie wielickim, do którego należą Niepołomice.

Sygnały alarmowe w Polsce
Sygnały alarmowe w Polsce
Na tvn24.pl opublikowaliśmy rządowy poradnik na temat zachowania w sytuacjach kryzysowych. Zawiera on wiele praktycznych porad i każdy powinien się z nim zapoznać. ZOBACZ CAŁY PORADNIK

Syreny jako sygnały alarmowe mogą być wykorzystywane w sytuacjach zagrożenia, aby szybko ostrzegać ludzi i służby o niebezpieczeństwie oraz przekazywać informacje o jego odwołaniu.

Co robić w sytuacji alarmowej? Więcej przeczytasz również na tvn24.pl >>>

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

MałopolskaAlert RCBNiepołomicewojewództwo małopolskie
