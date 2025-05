To tu jest 86 procent wszystkich zwolnień grupowych w kraju

Filip Kaczyński (PiS) w interpelacji poselskiej "w sprawie bezprecedensowej zapaści na rynku pracy" zwrócił uwagę na dane o zwolnieniach grupowych w Polsce.

"Według najnowszych danych rok 2024 przyniósł bezprecedensowy wzrost zwolnień grupowych, który dotknął dziesiątki tysięcy pracowników i ich rodzin. Liczba zapowiedzianych zwolnień grupowych wzrosła o alarmujące 20 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, obejmując ponad 37 tysięcy pracowników. Co jeszcze bardziej niepokojące, faktyczne redukcje zatrudnienia dotknęły 27 tysięcy osób, co stanowi drastyczny wzrost o 60 procent względem 2023 roku. Skala i tempo zwolnień wskazują na głębszy kryzys na polskim rynku pracy. Polska nie była w takim kryzysie od ponad dekady" - napisał poseł Kaczyński.

Fabryka w Łodzi sprzedana. Wiadomo, co z pracownikami

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przekazał, że na dzień 31 marca 2025 roku do powiatowych urzędów pracy wpłynęły informacje o planowanych zwolnieniach grupowych, które mogą objąć około 74,5 tysiąca osób - około 59 tysięcy z sektora publicznego i niespełna 16 tysięcy z prywatnego.

Poczta Polska o swojej sytuacji

Poczta Polska przyznała w korespondencji z TVN24+, że znalazła się w złej sytuacji finansowej wskutek wieloletnich zaniedbań. Spółka wyjaśniła, że aby uratować Pocztę Polską, trzeba było ograniczyć zatrudnienie , bo koszty pracownicze stanowiły 65 proc. kosztów firmy. Porównano, że u zagranicznych operatorów pocztowych koszty pracy to ok. 35-40 proc..

"Dlatego jednym z elementów Planu Transformacji stał się Program Dobrowolnych Odejść - skierowany przede wszystkim do pracowników administracji i wsparcia. Od listopada 2024 r. do końca lutego 2025 r. w wyniku dwóch procesów PDO i naturalnych odejść, np. na emeryturę stan zatrudnienia w Poczcie zmniejszył się o niecałe 6,3 tys. osób i wynosi obecnie ok. 51,6 tys. pracowników" - wyliczyło biuro prasowe Poczty Polskiej.