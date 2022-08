75 zwierząt uratowanych z posesji w Żabienku. Były trzymane w dramatycznych warunkach

Do urzędu gminy Mogilno od lat trafiały zawiadomienia dotyczące złych warunków, w których miały być trzymane zarówno psy, jak i inne zwierzęta u jednego z gospodarzy w Żabienku. W 2019 roku obyła się tam kontrola powiatowego lekarza weterynarii, który zlecił poprawę warunków. Właściciel zobowiązał się do zaleceń zastosować. Jak dziś opowiada Krzysztof Kosiński, powiatowy lekarz weterynarii w Mogilnie, wizyta kontrolna, którą później odbył osobiście, wykazała "zmniejszoną liczbę psów na posesji'. Jak jednak zastrzega lekarz, nie był wówczas we wnętrzu domu.

Zaczęło się od jednego uciekiniera

Smród "zwalał z nóg"

Każdy pies "potwornie bał się ludzi"

- Działania były bardzo trudne i czasochłonne, żadnego psa nie można było zabrać na smyczy, niemal każdy potwornie bał się człowieka i przy najmniejszej próbie zbliżenia się do niego atakował. Czynności trwały kilka godzin, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Zabezpieczyliśmy wszystkie zwierzęta. Trzy psy i dwa koty zostały natychmiast przekazane weterynarzowi. By móc przetransportować krowę, musieliśmy dokonać odcięcia przerośniętego kopyta - podkreśla Danuta Kwiatkowska.

Właściciel twierdził, że zwierzętom niczego nie brakuje

Wszystkie zwierzęta gospodarskie zostały przetransportowane do specjalistycznego gospodarstwa, współpracującego z gminami w ramach odbiorów interwencyjnych, natomiast część psów trafiła już do domów tymczasowych. Przedstawiciele Towarzystwa podkreślają jednak, że zwierzęta muszą trafić do osób, które mają doświadczenie w opiece nad czworonogami "wycofanymi". Na razie nie mogą one jeszcze pójść do adopcji, zanim nie zapadnie wyrok ostatecznie odbierający mężczyźnie zwierzęta.