Seria pożarów lasów wyjaśniona. Podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku Źródło: Policja Lubuska

Od marca do maja na terenie Nadleśnictwa Świebodzin w województwie lubuskim odnotowano szereg pożarów kompleksów leśnych. Jak ustalili śledczy, za każdym razem przyczyną było celowe podpalenie.

Sprawą zajęli się policjanci kryminalni oraz funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego ze Świebodzina, którzy współpracowali z Nadleśnictwem Świebodzin. Udało im się wytypować osobę mogącą mieć związek ze zdarzeniami.

Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu świebodzińskiego. Jak przekazał asp. szt. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, mężczyzna został ujęty chwilę po kolejnym podłożeniu ognia.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 40-latkowi sześciu zarzutów dotyczących umyślnych podpaleń lasów w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Według śledczych jego działania mogły doprowadzić do poważnych pożarów i strat w mieniu wielkich rozmiarów. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru zagrażającego życiu lub mieniu grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

