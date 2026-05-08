Lubuskie

Seria pożarów lasów wyjaśniona. Podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku

Seria pożarów w Nadleśnictwie Świebodzin
Seria pożarów lasów wyjaśniona. Podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku
40-letni mężczyzna usłyszał sześć zarzutów dotyczących umyślnych podpaleń na terenie Nadleśnictwa Świebodzin (woj. lubuskie). Policjanci zatrzymali go chwilę po kolejnym podłożeniu ognia.

Od marca do maja na terenie Nadleśnictwa Świebodzin w województwie lubuskim odnotowano szereg pożarów kompleksów leśnych. Jak ustalili śledczy, za każdym razem przyczyną było celowe podpalenie.

Sprawą zajęli się policjanci kryminalni oraz funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego ze Świebodzina, którzy współpracowali z Nadleśnictwem Świebodzin. Udało im się wytypować osobę mogącą mieć związek ze zdarzeniami.

Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu świebodzińskiego. Jak przekazał asp. szt. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, mężczyzna został ujęty chwilę po kolejnym podłożeniu ognia.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 40-latkowi sześciu zarzutów dotyczących umyślnych podpaleń lasów w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Według śledczych jego działania mogły doprowadzić do poważnych pożarów i strat w mieniu wielkich rozmiarów. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru zagrażającego życiu lub mieniu grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Natalia Grzybowska
