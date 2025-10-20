Logo strona główna
Lubuskie

Zmarł zagryziony przez psy. "Telefonował jeszcze po ratunek na 112"

46-latek zagryziony przez psy
"Syn telefonował jeszcze po ratunek na 112". Nie żyje zagryziony 46-latek
Źródło: "Uwaga" TVN
Był kierowcą ciężarówki. Zatrzymał się przy trasie S3 pod Zieloną Górą, żeby zrobić obowiązkową przerwę w podróży. Poszedł zbierać grzyby. Tam zaatakowały go psy. Leżał dwie godziny, ubrania miał rozerwane - opowiada "Uwadze" TVN ojciec zmarłego 46-latka. A dyrektor zielonogórskiego schroniska dla zwierząt zdradza, że już po wcześniejszym ataku nie chcieli zwrócić tych psów właścicielowi.

Tragiczne okoliczności śmierci 46-letniego kierowcy poruszyły całą Polskę. Do tych wydarzeń wrócili w poniedziałek dziennikarze "Uwagi" TVN.

- To był mój jedyny syn. Był wysportowany. Miał 192 centymetry wzrostu - mówi załamany pan Jerzy, ojciec zmarłego po ataku psów w Raculi 46-latka.

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI" TVN: Ojciec mężczyzny zagryzionego przez psy: Syn telefonował jeszcze po ratunek

Jego syn pracował jako kierowca zawodowy. - Wracał wtedy ciężarówką z Anglii - opowiada pan Jerzy. Miał 24-godzinną przerwę i postanowił pójść na grzyby do lasu w pobliżu parkingu, na którym zostawił pojazd. Tam doszło do tragedii. Został zaatakowany i pogryziony przez psy z okolicznej strzelnicy.

- Po tym wszystkim jeszcze zdołał zatelefonować na 112, prosząc o ratunek. Leżał dwie godziny, ubrania miał rozerwane przez psy - mówi ojciec mężczyzny.

46-latek zagryziony przez psy
46-latek zagryziony przez psy
Źródło: Archiwum prywatne, "Uwaga" TVN

"Nie było nawet mowy o rozmowie"

Stan 46-latka określany był jako ciężki. - Pacjent trafił do nas z rozwijającą się niewydolnością wielonarządową, w głębokiej hipotermii, z zaburzeniami świadomości - mówi dr n. med. Bartosz Kudliński ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

ingest-02_20251020195533(7512)_aac
"Syn telefonował jeszcze po ratunek na 112". Nie żyje zagryziony 46-latek
Źródło: "Uwaga" TVN

Ojciec odebrał pierwszy telefon ze szpitala o godzinie 16.10. Usłyszał, że syn jest na intensywnej terapii. Gdy dotarł do szpitala, jego syn był nieprzytomny, pod silnym działaniem środków. - Nie było nawet mowy o rozmowie - mówi pan Jerzy.

Później jednak pojawiły się informacje, które wskazywały, że mężczyzna walczy. - Lekarz powiedział, że coś jakby drgnęło w stronę życia, ale za 10 godzin trzeba było nogi obcinać. To był szok - wspomina ojciec 46-latka.

Mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować 46-latka
Mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować 46-latka
Źródło: Archiwum prywatne, "Uwaga" TVN

Mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować życia mężczyzny. Zanim lekarze stwierdzili zgon, zdążyli amputować mu wszystkie cztery kończyny.

W sprawie toczy się śledztwo, które prowadzi zielonogórska prokuratura. Właścicielem psów jest były funkcjonariusz policji, prowadzący w pobliżu strzelnicę. Mężczyzna został zatrzymany. Postawiono mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, skutkującej śmiercią pokrzywdzonego. Został tymczasowo aresztowany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zarzut i areszt po śmierci pogryzionego przez psy

Zarzut i areszt po śmierci pogryzionego przez psy

Zatrzymano właściciela psów, które zagryzły 46-latka. "Zaplanowano czynności z jego udziałem"

Zatrzymano właściciela psów, które zagryzły 46-latka. "Zaplanowano czynności z jego udziałem"

Nie był to pierwszy atak psów ze strzelnicy. Zwierzęta w 2022 roku zaatakowały matkę i córkę na spacerze, dwa lata później młodego mężczyznę, któremu odgryzły uszy.

Po złożonych przez właściciela strzelnicy zeznaniach o rzekomym włamaniu się na jego teren, postępowanie zostało umorzone, a owczarki po krótkim pobycie w schronisku wróciły na posesję do swojego właściciela.

Właściciel strzelnicy
Właściciel strzelnicy
Źródło: "Uwaga" TVN, Facebook

- W 2024 roku trafiły do nas z ranami postrzałowymi i kłutymi. Świadczy to o tym, że gdy doszło do pogryzienia, nie mogli nad nimi zapanować, nawet sam właściciel, który był na miejscu. Może strzelał, żeby się uspokoiły - mówi Dominika Gręzicka ze schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze.

Jak wspomina dyrektor schroniska, w 2024 roku nie chcieli wydać tych psów właścicielowi. - Z uwagi na to, że pan korzystał z pomocy policji, która przyjechała z nim na miejsce, to wyegzekwowali na pracownikach ich oddanie właścicielowi - mówi Krzysztof Rukojć, dyrektor schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze.

ingest-02_20251020200118(4684)_aac
Schronisko w 2024 roku nie chciało wydać psów właścicielowi
Źródło: Uwaga TVN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Od lat alarmowali, że dojdzie do tragedii

Od lat alarmowali, że dojdzie do tragedii

Nie udało się uratować mężczyzny, którego zaatakowały psy

Nie udało się uratować mężczyzny, którego zaatakowały psy

Mieszkańcy bali się też samej strzelnicy

Niepokój mieszkańców wzbudzały nie tylko agresywne zachowania psów, ale także niewłaściwie, ich zdaniem, zabezpieczona strzelnica. Mieszkańcy okolicy, spacerując po lesie, nieraz napotykali pociski z broni palnej.

- Tu jest jak na wojnie. 80 procent mieszkańców cierpi z tego powodu. Do pewnego momentu ignorowaliśmy to, ale z biegiem czasu strzelnica się rozkręcała. Stało się to na tyle uciążliwe, że nie mieliśmy już siły - mówi pan Krzysztof.

Strzelnica w Raculi
Strzelnica w Raculi
Źródło: TVN24

Petycje mieszkańców o zagrożeniach wynikających z działalności strzelnicy, kierowane trzy lata temu tak do władz miasta, jak i do organów ścigania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Policja odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Przedstawiciel policji odmówił spotkania z naszą dziennikarką przed kamerą.

- Liczę, że przeprowadzone zostanie sprawiedliwe śledztwo i zrobią porządek z takim człowiekiem - kwituje pan Jerzy.

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: Uwaga TVN

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum prywatne/ "UWAGA" TVN

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica