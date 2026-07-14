Na autostradzie wbił się w tył ciężarówki
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Strażacy zgłoszenie o wypadku na A2, na wysokości miejscowości Łagów (Lubuskie), dostali we wtorek o 16.31.
- Doszło do najechania samochodu osobowego na ciężarowy. Autem osobowym podróżowały dwie osoby. Kierowca był nieprzytomny, ale z zachowanymi funkcjami życiowymi i został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Podobnie jak pasażer. Kierowca ciężarówki nie miał większych obrażeń - poinformował st. bryg. Marcin Bohuszko z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.
- Trwają czynności służb ratunkowych na miejscu, czyli na A2 w kierunku Poznania. Droga jest zablokowana - dodała młodszy aspirant Kinga Nowa z policji w Świebodzinie.
Wypadek na A2 Łagów/Gronów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Źródło: Kontakt24
Autorka/Autor: amn