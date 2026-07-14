Lubuskie Na autostradzie wbił się w tył ciężarówki

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24

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Strażacy zgłoszenie o wypadku na A2, na wysokości miejscowości Łagów (Lubuskie), dostali we wtorek o 16.31.

- Doszło do najechania samochodu osobowego na ciężarowy. Autem osobowym podróżowały dwie osoby. Kierowca był nieprzytomny, ale z zachowanymi funkcjami życiowymi i został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Podobnie jak pasażer. Kierowca ciężarówki nie miał większych obrażeń - poinformował st. bryg. Marcin Bohuszko z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Wypadek na A2, na wysokości miejscowości Łagów

- Trwają czynności służb ratunkowych na miejscu, czyli na A2 w kierunku Poznania. Droga jest zablokowana - dodała młodszy aspirant Kinga Nowa z policji w Świebodzinie.

Wypadek na A2 Łagów/Gronów Wypadek na A2 Łagów/Gronów Źródło: Kontakt24 / Jagoda Wypadek na A2 Łagów/Gronów Źródło: Kontakt24 / Jagoda