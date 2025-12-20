9-letni chłopiec potrącony w przydomowym garażu. Sprawę wyjaśnia policja

Do groźnego wypadku doszło w piątkowy wieczór w Górce w woj. lubuskim. W przydomowym garażu miał zostać potrącony 9-letni chłopiec. O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Lubuska".
Na miejsce przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stan chłopca wymagał hospitalizacji.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
O sprawę zapytaliśmy rzeczniczkę Komendy Powiatowej Policji w Żarach, która potwierdziła, że doszło do zdarzenia. Na razie nie wiadomo jednak, jak do niego doszło.
- Po konsultacjach z prokuratorem, z uwagi na dobro chłopca i prowadzone postępowanie, nie udzielamy na ten moment żadnych dodatkowych informacji - przekazała mł. asp. Żaneta Kumoś.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock.com