Groźne znalezisko grzybiarza

Do lasu wezwano saperów Źródło wideo: KMP w Zamościu Źródło zdj. gł.: KMP w Zamościu

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Patrol saperski został wezwany do lasu w pobliżu Huciska pod Zamościem, gdzie grzybiarz znalazł granat ręczny i amunicję. 64-latek zadzwonił na policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy zabezpieczali teren do czasu przyjazdu saperów.

"Saperzy sprawdzili teren i odnaleźli łącznie ponad 130 sztuk amunicji strzeleckiej oraz granat ręczny typu F1. Były to zalegające w ziemi pozostałości z czasów II wojny światowej" - przekazała Komenda Miejska Policji w Zamościu.

Niewybuchy zostały zabrane specjalistycznym pojazdem. Saperzy je zneutralizują.

Grzybiarz znalazł w lesie niewybuchy z czasu II wojny światowej Źródło zdjęcia: KMP w Zamościu

Źródło: Google Maps