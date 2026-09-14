Groźne znalezisko grzybiarza
Patrol saperski został wezwany do lasu w pobliżu Huciska pod Zamościem, gdzie grzybiarz znalazł granat ręczny i amunicję. 64-latek zadzwonił na policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy zabezpieczali teren do czasu przyjazdu saperów.
"Saperzy sprawdzili teren i odnaleźli łącznie ponad 130 sztuk amunicji strzeleckiej oraz granat ręczny typu F1. Były to zalegające w ziemi pozostałości z czasów II wojny światowej" - przekazała Komenda Miejska Policji w Zamościu.
Niewybuchy zostały zabrane specjalistycznym pojazdem. Saperzy je zneutralizują.
Źródło: tvn24.pl